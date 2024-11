Afrique: Coupe de la CAF/1ère journée - CSS-CSConstantine (0-1) - Inodore, incolore !

Enième rendez-vous raté de Santos et ses joueurs qui ont déçu un public impressionnant par son nombre et sa générosité.

Le CSS est mal embarqué dans cette coupe de la CAF. Déjà, il joue loin de ses bases, mais son public était là à Radès et avec un nombre que personne n'attendait. On avait l'impression de jouer au Mhiri tellement le public est venu en masse. Et puis, un revers d'entrée et à domicile sur un match où le CSS n'avait pas mis de l'impact ni de l'intensité, c'est quelque chose d'étrange pour une équipe qui, depuis le début de la saison, ne fait que décevoir. Santos a joué les cartes Dhaoui, Rubin et Habassi en attaque, appuyés par Sakkouhi comme relayeur, et Derbali et Baccar comme latéraux portés vers l'avant.

Tout ça n'a rien apporté, c'est presque un copié-collé des matches précédents : de la peine à aligner des passes, et de jouer direct et simple pour créer le danger. Et avec un milieu peu créateur, Santos n'a pas choisi le meilleur onze. Les entrées de Hadj Hassan, Fabien, Hmidi et Abssi, n'ont rien apporté. Les Algériens du CSConstantine ont bien protégé leur zone et n'ont tremblé que quelquefois, mais Dhaoui et plus tard Rubin et H. Hassen, ont été inefficaces. Les Algérien étaient attentifs et aussi malins pour mettre un but fatal (81') par Brahim Dib.

Trois points en or pour les Algériens, et une défaite qui met déjà le CSS dans une impasse étant dans l'obligation de se ressaisir lors de ses deux matches fatigants en déplacement en Angola et en Tanzanie. Le CSS vit un moment difficile, et avec cette défaite douloureuse, on pense bien que les jours de Santos sont comptés, lui qui est déjà contesté par le public sfaxien. En tout cas, il n'a pas apporté grand-chose au CSS, mais les joueurs eux aussi ne sont pas réguliers et motivés. Il leur manque beaucoup de savoir-faire tactique et pratique.