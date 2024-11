Tunisie: JTC 2024/Les nombreux visages d'Hedy Lamarr de Kai Anne Schuhmacher - Une femme hors normes

Dans « Les visages de Hedy Lamarr », la metteuse en scène et marionnettiste Kai Anne Schuhmacher rend hommage à cette femme au destin hors normes, icône de style, actrice de cinéma, inventrice d'un système de codage à l'origine du Wifi, Gps ou du téléphone mobile, belle et intelligente dans un temps où la femme est définie selon son physique et non sa personnalité.

Dans le cadre de la section « Théâtre du monde » de la 25e édition des Journées théâtrales de Carthage, le public du 4e art a pu découvrir la pièce autrichienne « Les visages de Hedy Lamarr » de Kai Anne Schuhmacher. Deux acteurs sur scène, une femme et un homme, Soffi Schweighofer et Markus-Peter Gössler, sont accompagnés par de drôles de poupées, des masques, des ombres chinoises et une guitare afin de rendre hommage à la « plus belle femme du monde », l'actrice et inventrice autrichienne aux multiples facettes, Hedy Lamarr.

Dans « Les visages de Hedy Lamarr », la metteuse en scène et marionnettiste Kai Anne Schuhmacher rend hommage à cette femme au destin hors norme, icône de style, actrice de cinéma, inventrice d'un système de codage à l'origine du Wifi, Gps ou du téléphone mobile, belle et intelligente dans un temps où la femme est définie selon son physique et non sa personnalité. Entre chant, jeu de rôle et extraits de films, les multiples visages ou plutôt vies de cette femme hors norme sont racontés sur un ton léger et humoristique, une manière d'accentuer son destin tragique. Son intelligence sous-estimée moquée, Hedy Lamarr est restée prisonnière de son image glamour des années 30-40.

A travers une marionnette au visage défiguré et des poupées excentriques, la metteuse en scène réhabilite et rend hommage à une artiste qui a passé sa vie en quête de vérité de justice et de beauté. De ses conquêtes masculines, son combat et sa résistance contre le nazisme, son invention du système de codage à l'origine du Wifi Gps ou du téléphone mobile, la vie de Lamarr est racontée à travers les multiples interprétations des deux acteurs, leurs masques et leurs poupées ; une manière pour la metteuse en scène d'accentuer le caractère « fantastique » de la vie de cette actrice.

Eblouie par les lumières factices des projecteurs et d'une société aux codes patriarcaux, visionnaire et incomprise, Hedy Lamarr a perdu au fil du temps son visage et son âme, défigurée par les nombreuses chirurgies plastiques qu'elle a subies et après des années passées dans la lumière, elle a décidé de finir sa vie recluse loin des lumières. A travers les multiples visages de Hedy Lamarr, c'est une ode à la femme et ses multiples facettes que la metteuse en scène reflète en l'invitant à se libérer du diktat social de l'apparence pour se réapproprier son destin et imposer ses propres marques.

En réinterprétant l'histoire de Hedy Lamarr, Kai Anne Schuhmacher propose une oeuvre poétique et humaniste sur l'acceptation et l'amour du soi dans un monde de plus en plus déshumanisé par le culte de l'apparence et le diktat des réseaux sociaux, dont le destin de Hedy Lamarr reste lié.