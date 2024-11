Angola: L'exécutif honore des personnalités pour leur contribution à la conquête de l'indépendance

Luanda — Le Conseil des Ministres a examiné jeudi le projet de loi qui crée la Médaille Commémorative faisant allusion au 50ème anniversaire de l'Indépendance Nationale, pour honorer un groupe d'entités pour leur contribution à la réalisation de cet exploit, à sa préservation et au développement du pays.

Le 11 novembre 2025, l'Angola célèbre le 50e anniversaire de l'indépendance nationale et, à l'occasion de l'événement, des décorations seront remises à des personnalités publiques et privées, nationales et étrangères.

Lors de sa 11ème Session ordinaire, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, cet organe a examiné, pour soumettre à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la recherche clinique et biomédicale, un diplôme qui offre un meilleur cadre juridique et assure la production de connaissances en matière de santé, en vue de garantir le droit des citoyens à la santé.

Particulièrement, la proposition de diplôme susmentionnée vise à garantir la protection des personnes impliquées dans la recherche clinique, à contribuer au développement scientifique et technologique dans le domaine de la santé, à faciliter l'accès de la population aux bénéfices découlant de l'avancement des connaissances et à faciliter la mise en oeuvre de l'industrie pharmaceutique en Angola.

L'ordre du jour comprenait également l'analyse, dans le cadre de la réforme de l'État, du projet de décret présidentiel qui établit le régime applicable à l'impôt unique à percevoir dans les processus d'autorisation pour l'exercice de l'activité industrielle et commerciale.

Avec l'approbation du diplôme en question, l'Exécutif entend établir un impôt unique pour les licences industrielles et commerciales qui, en général, comprend l'inspection et la délivrance du permis, en vue de simplifier la procédure et de concrétiser le principe du contact unique, facilitant ainsi la vie des opérateurs économiques.

Le Conseil des ministres a également évalué le projet de Règlement pour l'évaluation des performances des chercheurs scientifiques. Il s'agit d'un diplôme qui établit les règles et procédures à respecter dans l'évaluation des performances des chercheurs scientifiques liés aux institutions du Système national de science, technologie et innovation.

L'instrument assure ainsi le respect d'une des conditions préalables à l'avancement dans la carrière de recherche scientifique, ainsi que la distinction de la performance professionnelle.

Protection sociale en cas d'invalidité absolue

Concernant le secteur de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le Conseil des Ministres a examiné le projet de Décret Présidentiel qui approuve le Régime Juridique de Protection sociale en cas d'invalidité absolue, un diplôme qui consacre l'octroi d'une prestation mensuelle en espèces appelée "Pension d'invalidité absolue".

La pension est destinée à ceux qui, liés aux régimes généraux et spéciaux de la Sécurité sociale, ayant perdu totalement leurs revenus professionnels en raison d'une situation d'invalidité absolue.

Le document considère comme invalidité absolue toute situation de maladie invalidante provoquée par des causes non professionnelles d'incapacité physique, sensorielle ou mentale totale et permanente pour toutes professions ou emplois, dûment constatée par un organisme compétent.

Toujours dans le cadre de l'Administration publique, la réunion a analysé le projet de Décret présidentiel qui crée le Service d'évaluation et de vérification du handicap (SAVI, sigle en portugais) et en approuve le règlement.

Le SAVI est un organisme spécialisé de l'Institut national de Sécurité sociale (INSS), dont la mission principale est de vérifier et de confirmer les handicaps, afin de permettre l'accès aux prestations sociales.

Politique étrangère

Enfin, dans le cadre de la politique étrangère, le Conseil des ministres a évalué le projet de Résolution approuvant l'adhésion de la République d'Angola à l'Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale et approuvant l'Accord sur le transfèrement des personnes condamnées à la privation de liberté entre la République de l'Angola et de la République du Zimbabwe.

Le Conseil des ministres a également analysé le projet de résolution qui approuve l'accord d'extradition entre la République d'Angola et la République du Zimbabwe, le projet de résolution qui approuve le protocole de coopération entre le Service d'enquête criminelle (SIC, sigle en portugais) de la République d'Angola et l'Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE) de la République Portugaise, le projet de Décret présidentiel approuvant l'Accord-cadre général de Coopération entre le Gouvernement de la République d'Angola et le Gouvernement de la République de Madagascar.

La liste comprend également le projet de Décret présidentiel qui approuve l'accord entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République de Madagascar, sur l'exemption de visa pour les porteurs de passeports diplomatiques et de service, le projet de Décret présidentiel qui approuve l'accord qui crée la Commission bilatérale entre le Gouvernement de la République d'Angola et le Gouvernement de la République de Madagascar, le projet de Décret présidentiel qui approuve le Mémorandum d'accord entre le gouvernement de la République d'Angola et le Fonds d'Oman.

Le projet de Décret présidentiel approuvant le protocole de coopération entre le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale de l'Angola (MAPTSS) et le ministère de la Modernisation de l'État et de l'Administration publique du Cap-Vert (MMEAP), le projet de Décret présidentiel approuvant le mémorandum d'entente entre l'Institut national de recherche et de prévention des accidents de transport de l'Angola (INIPAT) et l'Institut de l'aviation civile du Mozambique (IACM) et le projet de Décret présidentiel approuvant le mémorandum d'accord entre l'Institut national de recherche et de prévention des accidents de transport de l'Angola (INIPAT) et l'Institut de prévention des accidents aéronautiques et maritimes de la République du Cap-Vert (IPIAAM) ont également été sur la table.