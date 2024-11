Afrique Australe: Le président de la Banque de l'Afrique Australe participe au Forum d'affaires

Luanda — Le président du groupe Banque de Commerce et de Développement (TDB) de l'Afrique orientale et australe (TDB), Admassu Tadesse, participera vendredi, à Luanda, au Forum d'Affaires sur les opportunités de financement, en plus de la présence des secteurs public et privé.

La participation de cet homme d'affaires au forum, qui sera promu par le Fonds Souverain d'Angola (FSDEA), s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle en Angola, du 25 au 30 de ce mois, en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux institutions, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement qui contribuent au développement durable du pays.

L'ordre du jour d'Admassu Tadesse comprend également des audiences avec des membres de l'Exécutif angolais, une réunion avec l'administration du FSDEA, des visites à des projets financés par le FSDEA, comme le projet AMUFERT, qui sera dédié à la production d'engrais dans la municipalité de Soyo, province de Zaire.

Son programme prévoit aussi une réunion du Conseil d'Administration du groupe TDB, dans le cadre de l'entrée du Fonds Souverain d'Angola au capital de cette banque.

Fondée en 1985, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique australe et orientale est un groupe régional africain de financement du développement primé dont le mandat est de financer et de promouvoir le commerce, l'intégration économique régionale et le développement durable.

Avec une base d'actifs de 10 milliards de dollars américains, la banque compte 25 États membres africains qui, avec des pays non régionaux et des investisseurs institutionnels d'Afrique, d'Europe et d'Asie, forment la communauté des actionnaires du TDB.

L'institution financière intègre plusieurs filiales et unités commerciales stratégiques, parmi lesquelles Banking, la Gestion d'actifs, le Fonds de développement, Seguradora Captiva, ESATAL et l'Académie TDB.