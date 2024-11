Angola: La BNA préconise des investissements robustes pour la transformation numérique

Luanda — L'administratrice de la Banque Nationale d'Angola, Marília Poças, a défendu mercredi, à Luanda, la nécessité pour les pays en développement, comme l'Angola, d'appliquer des investissements robustes et de développer des politiques publiques plus efficaces, afin d'élargir les infrastructures numériques.

Intervenant à la VIIe Conférence sous le thème « Stratégie nationale pour l'inclusion numérique et financière », promue par la Revista Economia & Mercado, la responsable a souligné que ce type d'investissement permet également de garantir une connectivité qui répond aux exigences du progrès durable et transformation numérique dans le pays.

Elle a également affirmé que les économies émergentes, comme l'Angola, sont confrontées à des défis uniques pour profiter pleinement des avantages de la transformation numérique et de la révolution technologique.

Selon l'administratrice, l'accès aux technologies, la connectivité et l'exclusion financière comptent parmi les principaux obstacles à une inclusion large et équitable.

D'autre part, Marília Poças a reconnu les initiatives pertinentes développées par le Gouvernement angolais, dans le but de réaliser la transformation numérique, avec l'expansion des infrastructures et l'intégration du pays dans le groupe d'États qui bénéficieront du Programme de numérisation inclusive de l'Afrique orientale et australe.

Ce groupe, a-t-elle ajouté, vise à surmonter les obstacles tels que les infrastructures, l'accessibilité, les compétences numériques, les risques de cyber-attaque et la protection des données.

Elle a également souligné que l'inclusion financière est un facteur central pour réduire les inégalités, promouvoir la croissance économique et créer des opportunités pour tous.

Elle a rappelé que la couverture à large bande en Angola est encore inférieure à la réalité des pays d'Afrique australe, et que le réseau 4G et 5G est encore très faible, ce n'est que dans le réseau 3G que le pays se distingue, se classant parmi les meilleurs de la SADC.

À son tour, le directeur de l'entreprise ITA Paratus, Francisco Leite, qui a fait partie d'une table ronde qui a réuni plusieurs experts du secteur, a dit que l'Angola devait continuer à investir massivement dans les infrastructures numériques, créer davantage de centres de données, promouvoir l'accès à l'électricité dans les zones rurales.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de Sistec, Carlos de Melo, a estimé que le pays avait fait des progrès significatifs, mais qu'il pourrait être meilleur si les entreprises étaient davantage soutenues financièrement.

À la même occasion, le directeur général d'Angola Cable, Angelo Gama, a expliqué que l'Angola dispose d'un solide réseau de câbles sous-marins qui relie plusieurs continents et assiste sans interruption différents pays africains.

À cet égard, le dirigeant a assuré que son entreprise est responsable d'environ 98% de la communication en Angola.

La VIIe Conférence de la Revista Economia & Mercado, avait pour objectif de débattre de l'évolution de l'inclusion numérique et financière en Angola, sur la base des plans et objectifs de l'Exécutif dans ce segment.

L'événement a réuni des opérateurs du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, ainsi que des finances, qui ont présenté des solutions possibles pour la massification des services de communication et réfléchi sur l'avenir des paiements mobiles dans le pays, un facteur considéré comme l'un des principaux moteurs de l'inclusion financière en Angola.