Angola: Le pays met fin au contrat avec Alrosa

Luanda — Le Gouvernement angolais a mis fin à son partenariat avec Alrosa, une société anonyme de la Fédération de Russie qui explorait et vendait des diamants dans les kimberlites de Luele et Catoca, respectivement dans les provinces de Lunda-Sul et Lunda-Norte.

La mesure a été annoncée jeudi, à Luanda, lors de la 11ème session ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le Président de la République, João Lourenço, qui a évalué le projet modifiant le contrat d'investissement pour l'exercice des droits de recherche minière, d'exploration et la commercialisation des diamants par ALrosa en Angola.

Selon le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, cette décision résulte du fait qu'ALrosa est sous sanctions internationales depuis février 2022 et l'Union européenne a inclus les diamants russes dans le paquet de sanctions.

Il a fait savoir que Maden Investment Group. CC, filiale du Fonds souverain du Sultanat d'Oman, est la nouvelle société qui sera chargée de la prospection, de l'exploitation et de la vente des diamants dans ces régions du pays.

Dans des déclarations à la presse, le gouvernant a indiqué que la société angolaise d'extraction de diamants Endiama, conformément à l'autorisation du Chef de l'État en la matière, a effectué une recherche préalable et identifié une entité sur le marché international qui répond aux exigences requises.

L'ancienneté, la capacité financière et la réputation pour sa consolidation en tant que société minière reconnue mondialement et garantissant les intérêts du pays, de ses partenaires, des personnes et des communautés touchées par son activité sont les principaux atouts identifiés dans la nouvelle entité, a-t-il souligné.

Il a fait savoir qu'avec cette action, ce long processus était conclu et que d'autres phases suivraient pour finaliser la transaction, afin que le nouveau partenaire puisse exercer efficacement ses droits.