Ile Maurice: Dividendes de Rs 570 millions distribués aux actionnaires d'Emtel

Les actionnaires, qui ont cru dans la capacité d'expansion d'Emtel, un des leaders de la téléphonie mobile à Maurice, seront gâtés d'ici le 27 décembre. Cette compagnie, qui a fait ses premiers pas sur le marché boursier le 19 mai, se propose d'offrir des dividendes d'un montant d'un total de Rs 570 millions, soit Rs 1,25 par action détenue. Les comptes non-audités soumis aux autorités boursières en date du 8 novembre, pour la période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2024, sont plus que positifs. Le tableau plus loin en atteste.

Explications fournies par Kresh Goomany, Chief Executive Officer d'Emtel pour dévoiler la nature des mesures et des initiatives qui ont permis à la société qu'il dirige d'afficher une si bonne santé financière, qui a convaincu les investisseurs qui jusqu'au 19 mai 2024, n'ont pas eu la possibilité de souscrire à son actionnariat.

«Les mesures qui ont permis d'effectuer un tel geste à l'égard de nos actionnaires sont notamment les différentes initiatives stratégiques de l'entreprise tant dans le domaine de nos offres qu'en matière d'efficacité opérationnelle. Ces initiatives ont contribué à l'amélioration continue de notre performance tout en optimisant nos coûts. La croissance de notre clientèle, l'enrichissement de nos offres, l'expansion de notre réseau ainsi que l'augmentation de la capacité de notre câble sous-marin figurent également parmi les facteurs ayant contribué à la solidité de nos résultats financiers. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir tenu notre promesse de verser Rs 570 millions à nos actionnaires après la date de notre entrée en Bourse et où nous avons présenté notre première offre publique d'achat de nos actions. C'est ce qui a permis de consacrer Rs 700 millions au paiement d'un total de dividendes en 2024. Nous ambitionnons de poursuivre notre trajectoire de croissance tout en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes.»

Valeur des titres

Lors des échanges sur le Marché Officiel de la Stock Exchange of Mauritius, hier mercredi 27 novembre, la valeur de titres d'Emtel a enregistré une hausse de Rs 1,30 (5,99 %) passant de Rs 21,70 au début de l'exercice de négociation boursière pour atteindre les Rs 23 à la clôture des opérations boursières. 6 234 titres ont été vendus pour un montant de Rs 139 475. Une des principales caractéristiques de la stratégie d'Emtel a consisté à engager des investissements continus dans ses infrastructures et son service à la clientèle, à cibler des initiatives susceptibles d'assurer l'expansion de son réseau 5G. Une stratégie qui a permis à Emtel d'être reconnu par Ookla en tant que réseau mobile le plus rapide en Afrique de l'Est en 2024 et à Maurice et ce, pour la deuxième année consécutive

Dans le rapport financier du 8 novembre, les membres du conseil d'administration d'Emtel disent que les perspectives d'affaires pour cette société sont positives et en conformité avec les projections évoquées dans le prospectus diffusé dans le cadre de l'entrée d'Emtel en Bourse. «Nous anticipons que cette tendance va se maintenir», indique ce document.