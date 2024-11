Ile Maurice: Adieux en musique à l'ambassadeur de Chine Zhu Liying

En poste à Maurice depuis 2021, l'ambassadeur de Chine à Maurice, Zhu Liying, quitte le pays la semaine prochaine, à la fin de son mandat. La Chinatown Foundation organise une soirée d'adieu le dimanche 1er décembre au Côte d'Or National Sports Complex.

À cette occasion, la soprano chinoise Li Jiani fera le déplacement spécialement pour égayer la soirée d'adieu au complexe de Côte d'Or, infrastructure financée en partie par la Chine. L'artiste n'est pas une inconnue de Maurice, car elle s'est déjà produite dans notre île. Sa voix puissante a par exemple résonné lors du concert organisé à l'occasion de la fête de la lune, le 22 septembre dernier au Trianon Convention Centre. Ce soir-là, la chanteuse avait enchanté le public présent, accompagnée par l'orchestre de la police.

Li Jiani, originaire de Guangdong, diplômée de The Central Academy of Drama de Chine, est aussi ambassadrice de Meizhou, ville d'où sont originaires nombre de familles mauriciennes dont les ancêtres sont hakka.

La soprano, qui est également actrice et productrice, est aussi engagée dans le social. Elle est l'une des ambassadrices de la Chinatown Foundation. Dans son pays natal, elle a notamment accompagné une personne âgée gravement malade, lors de ses traitements médicaux en organisant une levée de fonds pour financer ses soins. L'artiste a participé à plusieurs actions caritatives et des levées de fonds destinées à aider des écoles pour enfants de milieux défavorisés. Elle a aussi signé des contrats d'un an pour donner des cours de chants dans des écoles. Li Jiani a prêté sa voix à la chanson à thème, Come on Wuhan après la pandémie.

Pour dire au revoir à Zhu Liying, la chanteuse sera accompagnée sur scène de plusieurs artistes mauriciens.

L'ambassadeur était en poste à Maurice depuis 2021. Avant d'être ambassadeur de Chine à Maurice, il avait occupé les mêmes fonctions au Mali. Et avant cela, il avait été consul général de Chine à Marseille, en France.

Le lundi 25 novembre, l'ambassadeur Zhu Liying a rendu une visite d'adieu au vice-président de la république, Eddy Boissezon. Durant son mandat, il a eu l'occasion de marquer le 50e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et Maurice. C'était en 2022. Il y a aussi eu l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine depuis le 1er janvier 2021, le premier du genre entre la Chine et l'Afrique. Cet accord a donné accès au marché chinois à plusieurs produits mauriciens dont les sucres spéciaux, le rhum et la bière.

Kui Zheng de Huawei Mauritius.

L'une des sociétés chinoises actives à Maurice est Huawei. En juillet de cette année, lors du lancement de DigiTalent 3.0, Huawei Technologies (Mauritius) Co Ltd a annoncé son plan de fournir 4 000 opportunités de formation en technologies de l'information et de la communication (TIC) au cours des quatre prochaines années. Ces opportunités incluront l'Académie TIC de Huawei, le programme Seeds for the Future, la formation des fonctionnaires, la formation pour les petites et moyennes entreprises et les initiatives de littératie numérique. *

Soirée d'adieu incluant dîner et spectacle. Table de dix personnes à Rs 10 000. Réservations au 5422 2121.