Addis Abeba — L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont annoncé qu'elles travailleraient au renforcement de la mise en oeuvre de l'accord signé pour coopérer dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation.

Le ministre d'état de l'Innovation et de la Technologie, Baisa Bedada, a eu une discussion avec le ministre sud-africain de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Blade Nzimande.

Il a été indiqué que la discussion s'est concentrée sur les questions sur lesquelles les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Les huit pays qui ont signé un accord de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation en septembre 2021 ont été évalués lors de la discussion.

Le ministre d'état, Baysa Bedada, a dévoilé que l'Éthiopie se concentre sur la science, la technologie et l'innovation ainsi que sur la numérisation dans son plan décennal.

Il a indiqué que les relations efficaces entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, des infrastructures, de l'industrie et de divers domaines sont une démonstration de la coopération des Africains.

Le ministre sud-africain de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Blade Nzimande a déclaré que son pays est prêt à partager son expérience dans les domaines de l'espace et de l'astronomie, de la recherche, de la bioéconomie, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie et du développement des ressources humaines avec l'Éthiopie et qu'il en bénéficiera également. de l'expérience éthiopienne.

Il a exhorté que les Africains devraient travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés dans l'Agenda 2063 en utilisant les connaissances autochtones dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation.

L'Éthiopie et l'Afrique du Sud travaillent ensemble sur des projets de sciences et technologies spatiales ainsi que d'astronomie et de technologies émergentes dans le cadre de l'accord signé il y a trois ans.

Selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie, les deux pays sont parvenus à un accord pour trouver et allouer un fonds commun pour mener des activités conjointes dans le secteur.