Afrique de l'Est: Les officiers de police du Kenya et de l'Ouganda ont souligné la nécessité de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité transnationale

Addis Abeba — Des officiers de police de haut rang du Kenya et de l'Ouganda ont souligné le rôle vital de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

La réunion régionale du Centre opérationnel régional de Khartoum (ROCK) s'est tenue à Addis-Abeba pour aborder la criminalité transnationale et les questions connexes.

Les participants à la réunion ont décrit l'événement comme une étape importante dans la lutte de l'Afrique de l'Est contre ces crimes.

Des hauts responsables d'Afrique de l'Est, du monde arabe et d'ailleurs se sont réunis pour partager leurs expériences et discuter de stratégies de collaboration pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants à travers les frontières.

La réunion a réaffirmé l'engagement des dirigeants régionaux à travailler ensemble non seulement en Afrique de l'Est, mais également en partenariat avec les organisations internationales pour éradiquer ces crimes.

Ibrahim Jillo, directeur du Service national de police de la Direction des enquêtes criminelles du Kenya et directeur du Bureau national d'Interpol, s'est montré optimiste quant aux efforts en cours dans la région.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Jillo a souligné l'importance d'actions coordonnées entre les États membres, y compris l'ensemble des nations africaines et les acteurs régionaux du monde arabe.

« Nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble et mettre en place des mécanismes pour améliorer la coopération au sein de nos États membres. Nous sommes heureux qu'il existe désormais un processus pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, en particulier la traite des êtres humains et le trafic de personnes. »

Il a également souligné la nécessité de renforcer les pouvoirs de poursuite et d'améliorer la collaboration entre les organismes chargés de l'application de la loi et les systèmes judiciaires au-delà des frontières pour lutter efficacement contre ces crimes.

Jillo a décrit la réunion comme une occasion précieuse de renforcer les liens et de partager des informations vitales entre les forces de l'ordre régionales.

Joseph Obwona, chef de la police et directeur par intérim d'Interpol et des relations internationales en Ouganda, a souligné l'importance d'organisations telles que l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est (EAPCO), INTERPOL et ROCK pour favoriser la collaboration transfrontalière afin de lutter contre ces crimes.

Il a également évoqué les difficultés de traquer les victimes de la traite transfrontalière, soulignant que ces cas rendent souvent difficile leur localisation et leur récupération.

La complexité du crime signifie que lorsqu'une victime traverse une frontière, il devient très difficile de la retrouver, a déclaré Obwona, ajoutant que les victimes, souvent soumises à une contrainte extrême, peuvent même finir par se ranger du côté de leurs trafiquants au lieu de chercher de l'aide.

En outre, il a appelé à un engagement continu et à une coopération plus étroite par le biais de réunions régulières, permettant aux forces de l'ordre de mieux coordonner leurs efforts au-delà des frontières.