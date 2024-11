Afrique: La Semaine du PIDA 2024 s'est terminée par un appel à l'action pour le développement d'infrastructures réalisables dans le continent

Addis Abeba — La 8e Semaine du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), organisée à Addis Abeba, s'est conclue aujourd'hui par un appel à l'action pour le développement d'infrastructures durables, résilientes et inclusives sur tout le continent africain.

Cet événement, organisé au siège de l'Union africaine, a réuni des responsables gouvernementaux, des acteurs privés, des partenaires de développement et des experts, avec pour objectif de renforcer l'intégration physique de l'Afrique.

Kamugisha Kazaura, directeur des infrastructures à la Commission de l'UA, a souligné l'importance de mobiliser des financements nationaux et internationaux pour les projets d'infrastructures. Il a aussi mis en avant la nécessité d'harmoniser les normes, de promouvoir des infrastructures résilientes au climat et d'exploiter la numérisation. Il a insisté sur la participation du secteur privé, l'inclusion des femmes et des groupes vulnérables, ainsi que sur l'importance du renforcement des capacités.

Nardos Bekele-Thomas, PDG de l'AUDA-NEPAD, a évoqué les succès de la Semaine du PIDA, qui a permis d'établir des partenariats fructueux et d'engager davantage le secteur privé, tant africain qu'international. Elle a encouragé le secteur privé africain à participer activement aux projets d'infrastructures à grande échelle, soulignant l'importance de l'engagement des États membres pour soutenir cette dynamique.

Le ministre d'État des Transports, Bareo Hassen, a insisté sur la nécessité d'infrastructures résilientes face aux défis mondiaux actuels, avec un accent particulier sur l'inclusivité et l'accès aux communautés marginalisées. Il a appelé à des politiques facilitant la circulation des biens et des personnes et à une diversification des sources de financement, incluant les partenariats public-privé et les mécanismes de financement innovants.

La semaine s'est clôturée par l'adoption d'une déclaration, marquant le début de nouveaux engagements concrets pour l'infrastructure de l'Afrique, avec un examen des priorités en 2025.