Sénégal: Bakel - Des acteurs de la communication sensibilisés sur la campagne de vaccination contre la rougeole

Bakel — Le district sanitaire de Bakel a abrité, jeudi, une session d'information et de communication sur la campagne de vaccination contre la rougeole prévue du 2 au 11 décembre, à l'intention des journalistes et relais communautaires du département.

« On a voulu former et sensibiliser les acteurs de la communication sur la rougeole pour qu'ils puissent donner la bonne information aux populations. Durant chaque campagne, il y a des rumeurs qui circulent empêchant la population de se faire vacciner », a indiqué Tabaski Fall, superviseur des soins de santé primaire au niveau du district sanitaire de Bakel.

Tabaski Fall a relevé que depuis quelques années, le département de Bakel est en situation d'épidémie avec 6 cas confirmés sur 25 suspects en 2022 et 2 cas confirmés sur 17 suspects en 2023.

« On n'a pas encore de cas en 2024 mais on peut dire que Bakel est menacé à cause du département de Goudiry qui est une zone rouge pour la maladie du rougeole. Il faut de la vigilance et faire vacciner la cible », a souligné M. Fall

L'objectif est de vacciner 95% des enfants âgés de 09 mois à 15 ans « pour être sûr que la cible est protégée, a-t-il affirmé. « Les dangers de la rougeole sont réels. On a besoin de tous notamment les porteurs de voix pour passer l'information et atteindre les 95% de notre cible », a-t-il lancé.