Sénégal: Université de Ziguinchor - Un colloque international planche sur les enjeux de la terre

Ziguinchor — Un colloque international de trois jours s'est ouvert jeudi à l'Unité de formation et de recherche (UFR) santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) sur le thème « la terre aux enjeux multiples », à l'initiative du Laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales (LARSES), a constaté l'APS.

« Pour cette sixième édition de son colloque international biennal, le Laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales (LARSES) n'a pas dérogé à sa tradition scientifique. Comme à son habitude il a choisi un thème transversal englobant les aspects économiques, managériaux, juridiques, socioculturels, environnementaux et historiques », ont dit les organisateurs à l'ouverture de ce colloque international du LARSES.

Le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Alassane Diédhiou, des enseignants, des étudiants, des acteurs de la société civile et des associations qui s'intéressent aux enjeux de la terre, avaient pris part à l'ouverture de ce colloque qui prend fin samedi.

L'objectif de cette sixième édition est d'examiner les enjeux de la terre sous un angle pluridisciplinaire, a expliqué Khalifa Ababacar Kane, le président du comité d'organisation de ce colloque.

« Les échanges devraient nous permettre de faire un état des lieux sur la recherche, les relations entre l'Africain et la terre et de formuler des perspectives », a dit M. Kane.

Il a souligné que six axes seront explorés dans le cadre de ce colloque à savoir les enjeux juridiques de la terre, les enjeux économiques et financiers de la terre, les enjeux environnementaux de la terre, les enjeux socioreligieux et anthropologiques de la terre, les enjeux managériaux et gouvernance de la terre et la terre de déviances et de crimes.

« Aujourd'hui, nous ouvrons notre colloque qui se fait tous les deux ans. C'est un colloque qui est extrêmement important et qui mobilise de grands universitaires et chercheurs venant presque de tous les coins du monde. Nous avons plus d'une centaine de communications venant de la France, du Canada entre autres pays d'Afrique », a relevé le directeur du LARSES, Moustapha Guèye.

« Aujourd'hui, nous avons la terre qui affecte nos exploitants familiaux surtout les jeunes paysans. Avec l'urbanisation et avec l'arrivée des investisseurs étrangers, il est aujourd'hui difficile de trouver une terre exploitable », a fait observer le professeur Guèye. Il a ainsi invité les pouvoirs publics à tout faire pour prendre des mesures et aider nos jeunes exploitants à éviter l'émigration irrégulière.

Selon lui, « cette présente édition qui marque les douze ans du LARSES sera le lieu d'échanges sur différents aspects relatifs à la terre ».