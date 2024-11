Sénégal: Amadou Hott, candidat à la présidence de la BAD, bénéficiera du soutien nécessaire, assure Yassine Fall

Dakar — L'ancien ministre Amadou Hott, candidat à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), va bénéficier du soutien nécessaire à la réussite de sa candidature, a assuré la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, jeudi, à Dakar, en estimant qu"'une Afrique prospère et intégrée est à portée de main", avec le banquier et économiste sénégalais.

"M. Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement, bénéficiera du soutien nécessaire", a déclaré Mme Fall.

Elle présidait une cérémonie de lancement de la candidature de l'ancien ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités sénégalaises, d'ambassadeurs au Sénégal de nombreux pays et de dirigeants du secteur privé.

Avec Amadou Hott, "la promesse d'une Afrique prospère et intégrée est à portée de main", a assuré Yassine Fall.

Le successeur du Nigérian Akinwumi Adesina sera élu le 29 mai 2025, à Abidjan.

La Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, vice-présidente principale de la BAD, a démissionné de ses fonctions en octobre dernier en raison de sa candidature à la présidence de cette institution financière.

Une dizaine de jours auparavant, l'ancien ministre sénégalais était le premier à démissionner de ses fonctions d'envoyé spécial du président de la BAD, chargé de l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique.

Selon le magazine économique et financier Financial Afrik, le Béninois Romuald Wadagni, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, le Mauritanien Ousmane Kane et le Zambien Samuel Maimbo sont également candidats.

Économiste et banquier âgé de 52 ans, Amadou Hott a été conseiller spécial du président Macky Sall et directeur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires.

Un "choix mûrement réfléchi et motivé"

L'électrification, l'alimentation, l'industrialisation et l'amélioration de la qualité de vie des Africains sont les principaux défis que doit continuer à relever la Banque africaine de développement, selon Yassine Fall.

Des "défis multiples", auxquels s'ajoutent l'urgence climatique, les crises sanitaires, la consommation numérique, la "problématique des jeunes" et l"'autonomisation des femmes", a-t-elle dit.

"C'est dans ce cadre que s'inscrit le choix du président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de présenter la candidature de M. Amadou Hott à la présidence de la BAD", a affirmé Mme Fall.

Elle a parlé d'un "choix mûrement réfléchi et motivé par le parcours exceptionnel et les compétences remarquables" de l'ancien ministre.

"C'est une candidature très forte", a-t-elle soutenu en rappelant le parcours du candidat qui, à ses yeux, "incarne parfaitement le leadership dont la banque a besoin".

"Les autorités de notre pays le soutiennent parce qu'il a le profil idéal, l'expertise requise, l'expérience attendue [et] l'état d'esprit qu'il faut pour conduire à bon port cette importante organisation", a dit l'actuel ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

Son prédécesseur "a démontré son leadership et son sens managérial", a poursuivi M. Sarr, soulignant que le candidat désigné par le Sénégal "est parfaitement conscient [des] enjeux, d'autant plus qu'il a déjà [...] oeuvré pour la mobilisation de ressources pour des projets de partenariat public-privé".

"Il n'y a pas de meilleure candidat que vous"

"Nous ne ménagerons aucun effort pour [que cette candidature] puisse réussir", a assuré Abdourahmane Sarr. Il estime que cette candidature est "celle d'une maîtrise des enjeux de développement de l'heure, les enjeux climatiques notamment".

L'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, Jean Koe Ntonga, a assuré le Sénégal du soutien de son pays à la candidature d'Amadou Hott.

"Y a-t-il un meilleur candidat que le ministre Amadou Hott pour l'Afrique ?" s'est-il demandé lors de la cérémonie. M. Ntonga ajoute que le gouvernement camerounais "soutient fortement" la candidature sénégalaise. "J'ose croire que nos collègues africains soutiendront cette candidature. Je suis persuadé que ce candidat sera élu", a-t-il poursuivi.

Evelyne Dioh Simpa, une experte de l'investissement et ancienne collaboratrice d'Amadou Hott, a décrit ce dernier comme "une école de leadership". "Son engagement pour l'Afrique est indéniable [...] Avec beaucoup de sincérité, j'exprime le souhait qu'il devienne président de la Banque africaine de développement", a-t-elle dit lors de la cérémonie.

L'homme d'affaires Baïdy Agne, s'exprimant au nom du secteur privé, estime que M. Hott est "un grand défenseur" de cette frange de l'économie.

"Si le président Bassirou Diomaye Faye et le Sénégal ont soutenu cette candidature, c'est parce que c'est une bonne candidature", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas de meilleure candidat que vous à la présidence de la Banque africaine de développement", a soutenu le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, disant entretenir une amitié de longue date avec M. Hott.