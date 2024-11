Egypte: Le pays garantit aux migrants la liberté de circulation et l'accès aux services de base

Le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et de la sécurité internationale, Amr Al-Juwaili, a déclaré que l'Égypte adoptait une approche globale de la question des migrations, en raison de sa position de pays d'origine, de transit et de destination des migrations.

M. Al-Juwaili a expliqué que l'État égyptien abordait la question de la migration par le biais de plusieurs points clés, à savoir : la relier au développement - en s'attaquant aux causes profondes de l'Immigration illégale par la promotion du développement social et économique ; développer le système d'éducation et de formation pour améliorer les possibilités d'emploi en Égypte et à l'étranger ; fournir des voies légales pour la mobilité de la main-d'œuvre d'une manière, qui préserve leur dignité et respecte leurs droits ; renforcer la gestion des frontières ; lutter contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic des migrants et la traite d'êtres humains.

M. Al-Juwaili a souligné que les politiques égyptiennes à l'égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile sont fondées sur le respect des droits de l'homme et de la dignité, puisqu'elles leur garantissent la liberté de circulation, ce qui leur permet de s'intégrer dans la société et d'accéder aux services de base comme la santé et l'éducation sur un pied d'égalité avec les citoyens égyptiens, sans discrimination, ainsi qu'à certains aspects des avantages réservés aux Égyptiens.

La politique égyptienne consiste à ne laisser personne de côté dans la répartition des bénéfices du développement social et économique.

Il a ajouté que l'État égyptien coopérait dans le domaine de la facilitation des canaux de migration légale et de la mobilité légale de la main-d'œuvre, qui constituent l'un des piliers les plus importants de la gestion du dossier de la migration en Égypte.

L'État égyptien, en coopération avec des partenaires internationaux, s'efforce également d'accroître les possibilités de formation et d'immigration légale des jeunes Égyptiens à l'étranger, surtout dans les pays européens, afin qu'ils travaillent dans des spécialités professionnelles dont les pays de destination ont besoin, en tenant compte de la protection des droits des immigrants égyptiens dans ces pays.

Ces déclarations ont été tenus lors du séminaire de l'Académie de police intitulé « L'expérience égyptienne dans la lutte contre les tentatives d'immigration illégale », qui s'est tenu mercredi matin au siège du Centre d'études stratégiques et de sécurité.