Algérie: Belmehdi donne le coup d'envoi de la 2e session de formation des membres du jury des concours coraniques

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a donné, jeudi à Alger, le coup d'envoi de la 2e session de formation des membres du jury des concours coraniques.

Lors du lancement de cette session, qui a réuni 80 membres de jury des deux sexes, issus de différentes wilayas, M. Belmehdi a souligné que "l'intérêt porté à l'enseignement coranique va aujourd'hui au-delà de la mémorisation et de la récitation, pour inclure l'Ijaza (autorisation pour enseigner) et la maîtrise, en sus de la qualification des "moudjizine" (titulaires de l'Ijaza) et des brillants étudiants", ajoutant que "l'organisation de cette session sur les règles d'évaluation pourrait à l'avenir évoluer vers la création d'un institut de formation des membres du jury".

"L'Algérie est fière du nombre des inscrits dans les différentes structures d'enseignement coranique, dépassant 1,2 million", a relevé le ministre précisant que '"la promotion de l'enseignement coranique est soutenue par les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il a également rappelé que "le nombre de récitateurs en Algérie inscrits dans les structures de wilaya d'enseignement de la récitation du Saint Coran s'élève à plus de 1000, un chiffre très important à exploiter et à promouvoir". Cette dynamique se concrétisera prochainement par la "création d'une instance nationale de récitation, semblable à l'instance nationale de la fatwa, dans le but de promouvoir davantage l'enseignement coranique en Algérie".

"Les efforts se poursuivent au niveau central et local pour tirer profit des récitateurs titulaires de l'Ijaza dans les dix et sept lectures du Coran", a-t-il fait savoir.

Concernant les projets futurs du ministère, M. Belmehdi a évoqué "la possible création d'une encyclopédie dédiée aux récitateurs algériens, qui permettra de mieux les faire connaître ainsi que leur parcours scientifique et leurs cheikhs". Il a aussi cité l'accompagnement des récitateurs titulaires de l'Ijaza" en assurant leur affiliation au ministère à travers la validation administrative de leurs +Ijaza+ dans la mémorisation du Coran".

Il a également fait état de " la mise en place d'un texte de loi relative à la plateforme algérienne "Miqraa" qui compte actuellement des étudiants issus de près de 105 pays. Cette institution virtuelle dispose désormais d'un bureau et pourrait à l'avenir avoir une direction".

Concernant le concours de sélection des candidats pour l'accomplissement de la prière de Tarawih 1446 h/2025 à l'étranger et qui se termine, jeudi à Dar El Imam à El Mohammadia, M. Belmehdi a affirmé que le concours "a connu, cette année l'inscription de 1.212 participants et que 198 récitateurs ont été retenus pour la phase finale", relevant que l'objectif de ce concours est de choisir les meilleurs représentants de l'Algérie, qui perpétueront l'image positive des délégations algériennes à l'étranger.

Le ministre a en outre abordé "la tenue prochaine de la 8e session de formation au profit des récitateurs participant aux différents concours coraniques, et ce en vue d'améliorer leurs performances".

A ce titre, le ministre a fait savoir que "cette année, 8 récitateurs algériens ont pris part à des concours internationaux de psalmodie du Saint-Coran, dont 3 ont décroché la première place". "Ces résultats sont très honorables et placent l'Algérie en position de devenir un centre de rayonnement scientifique coranique pour beaucoup de pays".

Pour ce qui est de la 20e édition du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran, le ministre a assuré que "les préparatifs sont en cours, en vue d'organiser cette manifestation au mois de Rajab prochain", rappelant " l'attachement du président de la République qui accorde une grande importance aux savants et aux spécialistes du Saint-Coran, comme en témoigne sa décision d'augmenter la valeur des prix dédiés aux lauréats des quatre catégories de ce concours".