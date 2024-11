Cote d'Ivoire: Sport féminin - Des ONG annoncent des activités sportives pour des détenues

Les Organisations non gouvernementales « Y-Voir et Sourire » (Yvs) et « La balle aux prisonniers en Côte d'Ivoire » (LaBap) avec le soutien financier de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ont procédé, hier, dans une des salles de la mairie de Cocody au lancement des activités sportives dans certains établissements pénitenciers.

Ces initiatives dénommées « Agir sur le bien-être physique par la pratique du sport, en vue d'une santé mentale optimale pour les filles et les femmes détenues dans les établissements pénitenciers d'Abidjan, de Daloa et de Toumodi » et de « l'École de la deuxième chance » visent à favoriser l'insertion socioprofessionnelle des détenues à leur sortie de prison.

Laurent Bonneau, le chef du service de coopération de l'ambassade de France, a été intéressé par ce projet, parce que le sport permettra aux détenus d'éviter « l'oisiveté et la sédentarité » en prison tout en préservant leur santé des pathologies telles que le diabète, l'obésité et les maladies cardiaques.

Sur une période de 15 mois, à compter de ce dimanche 1er décembre jusqu'au 28 février 2026, ces projets se réaliseront dans les établissements pénitenciers d'Abidjan, de Daloa, de San Pedro et de Toumodi ainsi que le Centre de réinsertion pour mineur de Bouaké.

De façon concrète, 208 séances sportives, notamment le fitness, le football et le handball se dérouleront sur plusieurs journées. Ces activités seront combinées à des séances de prise en charge psycho-sanitaire par l'intervention de médecins et psychologues.