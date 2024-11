Afrique: Le dramaturge camerounais Ambroza MBIA à l'honneur aux JTC

TUNIS — Le dramaturge Ambroza MBIA, doyen du théâtre camerounais, est à l'honneur aux 25èmes Journées Théâtrales de Carthage qui se déroulent du 23 au 30 novembre 2024 avec pour slogan "Le théâtre de toutes les résistances... l'art de la vie".

Comédien, metteur en scène et enseignant de théâtre, Ambroise MBIA, 81 ans, était présent, jeudi, à la rencontre-débat organisée en son honneur à la Bibliothèque du 4ème art à Tunis. MBIA est à la tête de la délégation officielle de son pays représentée par le Théâtre national du Cameroun.

Plusieurs professionnels du théâtre tunisien et africain ont pris part à cette rencontre animée par l'artiste Ali Bannour. Parmi les participants, on cite l'homme de théâtre tunisien Mohamed Madiouni, Cyrine Gannoun, directrice du Théâtre Alhambra, et fille de l'homme de théâtre Ezzedine Gannoun (1953-2015) qui avait de multiples collaboration avec Mbia, ainsi que la fille du dirigeant et premier président burkinabè Thomas Sankara (1949-1987), le Che Guevara africain comme on le surnommait.

Ambroza MBIA et la Tunisie est une longue histoire d'amitié tissée au fils des années à travers ses multiples participations aux JTC et collaborations avec les doyens du théâtre national. A la demande de Mbia, une minute de silence a été observée en hommage à certaines figures tunisiennes disparues dont Moncef Souissi (1944-2016) qui a notamment contribué à la création des JTC et Ezzedine Gannoun fondateur du théâtre Alhamra.

Ambroza Mbia est un grand habitué de la Tunisie. Sa première participation aux JTC remonte à 1997 suivie de plusieurs autres participations en tant que metteur en scène et membre de jury de ce festival d'envergure arabe et africaine.

Cette année, il est de retour aux JTC avec "La dernière aimée", production du Théâtre National du Cameroun dont il est le metteur en scène. Cette pièce est une adaptation du livre éponyme de sa compatriote l'écrivaine disparue Rabiatou Njoya (1945-2021) paru pour la première foi en 1980 chez les éditions Clé.

L'ouvrage de Rabiatou Njoya « dénonce un certain nombre de vices et pratiques qui ont encore cours chez les tenants d'une certaine tradition dont ils se servent quand elle les arrange. Baba en usera pour détourner la femme que son fils rêvait d'épouser. Un autre problème tout aussi brûlant que pose la pièce tourne autour des relations entre les parents semi-lettrés ou tout simplement illettrés et leurs enfants qui ont fait des études... ».

Ambroza MBIA est metteur en scène et acteur de cinéma et de théâtre qui a à son actif plus de 30 films dans les chaînes de télévision françaises , 60 pièces de théâtre et 300 pièce de théâtre radiophonique.

Tout au long de sa carrière entamée il y a plus de 60 ans, cette grande icône du théâtre africain a occupé de nombreux postes dans le secteur culturel et contribué à des initiatives culturelles d'envergure africaine et internationale mondiales. Il a notamment créée les Rencontres théâtrales internationales (Retic, Yaoundé) et du premier Centre arabo-africain de formation et de recherches théâtrales (CAAFRT) créé en 2001 avec Ezzedine Gannoun.

Ses débuts au théâtre étaient en France au sein du Théâtre national français où il a passé sept ans, de 1961 à 1968. De retour dans son pays, il décide de mettre son savoir-faire "au service de la scène culturelle africaine". Le théâtre a trois vocations fondamentales: Le divertissement, la sensibilisation et l'éducation, estime le dramaturge.

Ambroise Mbia était parti en France pour faire des études en ingénierie agricole pour ensuite changer de spécialité et faire un cursus universitaire dans le théâtre. Sa passion pour l'agriculture ne l'a jamais quittée.

La générosité est une philosophie de vie pour Mbia l'artiste et l'agriculteur qui distribue sa récolte aux habitant de son village, gratuitement, et offre des cours de théâtre pour les jeunes générations de son pays, le Cameroun qui est un pays de l'Afrique centrale connu pour sa grande diversité culturelle et linguistique.