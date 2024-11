Tunisie: Démarrage des travaux du 7ème forum national de la justice environnementale

Tunis — Les travaux du 7ème Forum national de la justice environnementale et climatique ont démarré jeudi, à Tunis, à l'initiative de Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et se poursuivra jusqu'à vendredi 29 novembre 2024. La finalité est de mettre en place des stratégies et proposer des solutions aux divers problèmes climatiques auxquels fait face la Tunisie.

Ce forum, qui se tient tous les deux ans vise également, à apporter un éclairage sur des problèmes environnementaux tels que la pollution engendrée par les déchets solides et industriels, la pollution maritime, les incendies des forêts, la rareté des ressources en eau et le stress hydrique en Tunisie, où le taux de remplissage de la plupart des barrages ne dépasse pas les 26%, a affirmé Rabeh Othamane, membre du FTDES et coordinateur régional de la justice environnementale à Gafsa.

Le responsable a appelé, à cette occasion, a retirer le dossier des ressources hydrauliques du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche d'autant que 80% des ressources en eau sont destinées à l'agriculture.

"Les décideurs sont appelés à changer le modèle de développement actuel, à l'origine de graves problèmes environnementaux et à opter pour un modèle basé sur l'humain", a-t-il dit, invitant à construire de nouveaux barrages notamment au sud-est qui enregistre une importante pluviométrie.

De son côté, Fayrouz Slama enseignante à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) a mis l'accent sur l'importance de la coordination entre les politiques de l'Etat, la recherche scientifique, la société civile et les activistes dans tous les domaines afin de dépasser la crise environnementale et climatique.

Elle a appelé à modifier la carte agricole, à réformer les politiques hydriques et à promulguer les textes législatifs nécessaires à l'instar du Code de l'eau, le Code de l'environnement et à inscrire l'environnement dans la législation et les politiques économiques de l'Etat.

Pour le membre du FTDES, Mounir Hassine, il faut proclamer l'état d'urgence environnemental, adopter des mesures à long et à moyen terme dans tous les domaines environnementaux et adopter une stratégie claire d'adaptation aux changements climatiques et mettre en place des mesures pour faire face à la pénurie d'eau.

"Il s'agit également, d'adopter une stratégie de traitement de la pollution par les déchets solides, les déchets ménagers et la pollution de l'eau urbaine", a-t-il ajouté, invitant le ministère de l'éducation à mettre l'accent dans ses programmes sur la culture environnementale et "ne pas se précipiter à conclure des accords avec des parties étrangères cherchant plutôt à résoudre leurs propres problèmes et non pas ceux de la Tunisie".