Congo-Kinshasa: Fonaredd et cafi pour une gestion durable des forêts - Le Gouvernement et les partenaires internationaux valident une série de projets à impact visible

Le Comité de pilotage du Fonds national REDD a tenu, mercredi 27 novembre 2024, au Centre financier de Kinshasa, sa première réunion depuis l'investiture du Gouvernement que dirige la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka. Présidée par Doudou Fwamba, Ministre des Finances, en présence de plusieurs partenaires stratégiques et bailleurs de fonds, cette rencontre a donné l'occasion de mettre à niveau les nouveaux membres du COPIL sur le fonctionnement du Fonds et du partenariat CAFI-RDC. Les membres du Gouvernement présents à l'activité notamment, Guy Loando Mboyo, Ministre de l'Aménagement du Territoire, et Teddy Lwamba, Ministre des Ressources hydrauliques, ont été informés de leurs rôles et responsabilités dans le cadre du partenariat.

La réunion a aussi permis de présenter les résultats des programmes et la performance du FONAREDD, les avancées vers les jalons de la Lettre d'intention et les recommandations essentielles de la Revue annuelle 2023. Par la même occasion, le Gouvernement a présenté ses priorités pour la mobilisation des ressources domestiques dans le cadre de la nouvelle économie climatique et sur l'évolution du FONAREDD.

Selon Alyson King, Ambassadrice du Royaume Uni en RDC, les projets validés touchent des secteurs clés du pays et sont destinés à améliorer la qualité de vie des populations.

« C'est une réunion de haut niveau dans le cadre de notre partenariat avec le Gouvernement de la RDC afin de lutter contre le changement climatique et la déforestation, mais en même temps d'améliorer la qualité de vie des congolais et combattre la pauvreté. Le CAF, l'initiation des forêts d'Afrique centrale, avec les Gouvernements des pays du Bassin du Congo, nous avons signé une Lettre d'intention pendant dix ans, de 2021 à 2031, avec l'objectif d'accélérer notre partenariat et d'avoir des projets avec un impact concret sur le terrain, qui vont améliorer la qualité de vie des congolais et protéger les forêts qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité.

Cette réunion a avancé cette vision. On a pu approuver quelques projets afin d'améliorer la gestion et impliquer les organisations de la société civile congolaise, dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du Territoire. Nous saluons le Gouvernement d'avoir validé trois politiques importantes, sur le plan agricole, foncière et énergétique... Il y a aussi l'adoption d'un projet stratégique de planification familiale et des projets qui visent à baisser la consommation de l'énergie issue des sources non durables dans trois des principales villes congolaises...

« Je crois qu'il y a aussi un projet tangible dans l'atteinte des jalons qui étaient envisagés dans la Lettre d'intention entre les partenaires », a-t-elle rassuré, devant la presse, au terme de la réunion du Comité de pilotage du Fonds national REDD, que conduit, avec brio, Bavon Nsa Mputu, Secrétaire exécutif de l'organisation.