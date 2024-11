Congo-Kinshasa: Primée à Riyad en présence du Prof. Bruno Tshibangu, ODD - L'ANAPI désignée Meilleure Agence de Promotion des Investissements en Afrique

« Nous sommes fiers d'annoncer que l'Agence Nationale de Promotion des Investissements de la RDC (ANAPI) a remporté le prix de la Meilleure Agence de Promotion des Investissements en Afrique dans la catégorie Contribution au Développement Durable. Ce prix récompense les agences ayant facilité des projets significatifs en matière d'objectifs de développement durable (ODD), tels que définis par les Nations Unies. En effet, sur un total de 2082 projets agréés aux avantages du Code des Investissements contribuant à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, quatre projets ont été sélectionnés par le jury mis en place par le Prof. Bruno Tshibangu Kabaji, Directeur Général ad intérim de l'ANAPI », annonce, dans une note officielle, le Service de Communication de cette entreprise du Portefeuille de l'Etat. Cette reconnaissance mondiale s'est déroulée lors des assises de la 28ème Conférence Internationale sur l'Investissement à Riyad, en Arabie Saoudite, du 25 au 27 novembre 2024.

Le Sacre

Sous le thème « Tirer parti de la transformation digitale et de la croissance durable - Maximiser les opportunités d'investissement », cet événement est une occasion unique de promouvoir les initiatives actuelles et futures des agences de promotion des investissements.

La délégation congolaise est conduite par le Directeur Général de l'ANAPI, le Prof. Bruno Tshibangu Kabaji, accompagné de l'Administrateur du conseil d'administration, Monsieur Médard Kankolongo ; de Monsieur André Lobo Kwete, Conseiller du Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, en charge du climat des affaires ; ainsi que du Directeur du Climat des Affaires de l'ANAPI, Monsieur Michel Maswapi Kipundo.

En effet, les différents projets portés par le DG Tshibangu ont été soumis dans les catégories contribution au développement durable et l'excellence dans la facilitation de l'investissement.

En marge de cela, l'ANAPI a été primée dans la catégorie contribution au développement durable pour avoir facilité la réalisation du projet de la société de droit congolais dénommée « RAXIO DATA CENTER DRC SAS », une initiative ambitieuse qui vise à établir un centre de données de classe mondiale de niveau Tier III à Kinshasa. Ce projet répond à la demande croissante pour un stockage de données sécurisé et fiable, tout en soutenant les entreprises locales dans des secteurs clés comme la finance, les télécommunications et les services publics.

« Dans le contexte actuel où l'accent est mis sur la durabilité, ce projet illustre notre engagement envers les objectifs de développement durable, en particulier les Objectifs 8 et 9 ayant respectivement traits sur le travail décent et la croissance économique ainsi que sur l'accès aux technologies de l'information. Le développement de cette infrastructure attire des investissements dans le secteur numérique et favorise l'émergence de startups et de PME, essentielles pour la création d'emplois. C'est un honneur pour nous de contribuer au développement durable en Afrique et de jouer un rôle clé dans l'essor numérique de la RDC », souligne le Service de Communication de l'ANAPI.

Ce jury était constitué des experts de renommée mondiale ci-après :

- James Zhan, Chair, Executive Board of World Investment Conference, WAIPA

- Matthew Stephenson, Head, Investment and Services World Economic Forum

- Dr. Stefan Kratzsch, Sustainable Investments and Responsible Business Unit United Nations Industrial Development Organization

- Githa Roelans, Head, Multilateral Enterprises and Responsible Business Conduct Unit, International Labor Organization

- Escipión J. Oliveira-Gómez, Director, Division of Enterprises Competitiveness and Institutions, International Trade Centre

- Ivan Anton Nimac, Global Lead for Investment Policy and Promotion, Prosperity Vice Presidency, The World Bank

Un Forum Mondial Crucial

Cette conférence, organisée par l'Association Internationale des Agences de Promotion des Investissements (WAIPA) et INVEST SAUDI, rassemble des dirigeants d'agences de promotion des investissements, des chefs d'entreprise, des investisseurs potentiels ainsi que des personnalités politiques et scientifiques. Elle constitue une plateforme essentielle pour discuter des défis économiques et sociaux qui influencent les flux d'investissement à l'échelle mondiale.

Avec la participation de plus de 100 pays, cette 28e édition de la World Investment Conférence met en lumière l'importance croissante de l'investissement durable et de l'innovation technologique dans la facilitation des investissements à l'échelle mondiale.

Profitant de cette opportunité, l'ANAPI vient de mettre à la disposition des participants les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans divers secteurs d'activités notamment dans les secteurs agricole, pêche, élevage, tourisme, mines, énergie et industrie.

Les WAIPA Investment Excellence Awards

En marge de ladite conférence, la première édition des WAIPA Investment Excellence Awards sera lancée. Cet événement vise à récompenser les meilleures agences de promotion des investissements dans trois catégories clés.

Notamment, la contribution au développement durable : Récompense l'agence qui a facilité un projet ayant un impact significatif sur les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies.

Ensuite, l'excellence dans la facilitation de l'investissement : Met en avant la qualité et l'efficacité de l'accompagnement fourni par l'agence pour la réalisation de projets

Et enfin, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication : Prime l'agence ayant atteint un niveau élevé de digitalisation dans le soutien aux projets d'investissement.