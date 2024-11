Congo-Kinshasa: En collaborant avec le FMI - Doudou Fwamba rassure sur la stabilisation du cadre macroéconomique

"La République Démocratique du Congo est en bonne voie pour conclure deux programmes formels avec le Fonds Monétaire International (FMI)". Cette assurance découle des échanges fructueux dans le cadre de la réunion de la Troïka politique, dirigée ce mardi 26 novembre 2024 par le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi dont ont pris part le Vice-Ministre du Budget et le Vice-Gouverneur de la Banque centrale du Congo.

Au cours des discussions entre ces personnalités, des progrès notables ont été rapportés concernant la stabilisation du contexte macroéconomique. L'attention a également été portée sur les stratégies à court et moyen terme pour répondre aux attentes croissantes de la population congolaise.

Trois autres points cruciaux ont occupé les débats : le bilan des actions préalables au programme soutenu par le FMI, les mesures structurelles et financières à adopter pour garantir la réussite du plan économique, ainsi que l'évaluation du suivi des actions liées à l'appui budgétaire en cours.

Le conseiller financier de l'exécutif national a laissé entendre que le Comité technique doit intensifier ses efforts pour parachever les préparatifs en vue de la mise en oeuvre des engagements définis dans ce programme. L'objectif, a-t-il ajouté, est de garantir la signature rapide de l'accord formel avec le FMI.

Egalement, lors de cette réunion, des instructions ont été données aux experts congolais pour finaliser les actions en rapport avec la présentation du dossier au Conseil d'administration du FMI d'ici décembre.

Elles ont en outre été conviées à plus d'actions pour préparer la mise en oeuvre de différents repères et engagements qui seront adossés au programme formel avec cette institution de Bretton Wood.

Au sortir de cette séance de travail, le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances, Alain Malata, est revenu sur le bien-fondé de ce nouveau programme formel que Kinshasa entend conclure avec le FMI.

"Nous osons croire que le programme permettra d'attirer des investissements divers, non seulement des partenaires traditionnels, mais aussi, du secteur privé pour pouvoir augmenter le potentiel global de l'économie", a-t-il relevé, tout en soulignant que les projections en matière de croissance, d'inflation et de réserves internationales vont être dépassées et révisées en termes de qualité.

"Nous pourrons atteindre un niveau de croissance beaucoup plus élevé avec l'augmentation attendue des investissements. En matière d'inflation, on pourra avoir une inflation beaucoup plus basse que les 7% prévus comme objectif. En termes de réserves internationales, avec tous les investissements étrangers et le flux des capitaux attendus, il pourrait y avoir un niveau de réserves internationales qui dépasserait les 6,7 milliards de dollars attendus à la fin du programme", a renchéri le Directeur de cabinet, en soulignant que les bonnes perspectives attendues du programme avec le FMI nécessitent de poursuivre voire d'intensifier les réformes de manière à couvrir un plus large éventail des secteurs.

Par ailleurs, Alain Malata a salué la volonté du Gouvernement de la République, dirigé des mains de maître par Mme Judith Suminwa, pour mettre en oeuvre toutes les mesures retenues.

La RDC et le FMI sont en négociations pour conclure deux programmes formels qui seront financés par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Fonds de résilience et durabilité pour un montant total de 2,8 milliards dollars.