Guinée: Éventuel candidature de Général Mamadi Doumbouya - Les interrogations de Alhousseny Makanera Kaké

À travers une conférence de presse animée le mercredi 27 novembre 2024, Alhousseny Makanera Kaké, président du Front National pour le Développement (FND) a abordé l'actualité sociopolitique de la Guinée, notamment sur la question de candidature du Président de la transition, Général Mamadi Doumbouya aux futurs élections présidentielles avant de clarifier ses relations avec les autres formations politiques.

Ce leader du FND a indiqué que lors de leur tournée en Forêt, partout où ils sont passés, la population réclamait la continuité du pouvoir du CNRD.

<< J'ai fait une tournée en région forestière et dans une préfecture de la Haute-Guinée, précisément à Kérouané. Partout où nous sommes passés, la population a réclamé la continuité du pouvoir, et même moi. Mais pour être cohérent, logique et honnête, si pour accorder le premier mandat de la 4ème République, notre argument était que le peuple est souverain et que la démocratie repose sur la sincérité des votes, comment pourrait-on dire aujourd'hui que le Général Doumbouya ne peut pas être candidat ? Est-ce cohérent ? Est-ce honnête ? Est-ce juste ? >>, s'est interrogé le président.

Il poursuit en rejetant les accusations soi-disant qu'il y a des directeurs qui financent ses différentes activités.

<< Je reconnais ce que le PUP a fait pour ce pays. Souvent chez nous ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, dès que vous apprécié quelqu'un, on dit eh il veut le rejoindre non ! On peut dire la vérité même si on ne rejoint pas quelqu'un, c'est ça l'honnêteté. Donc, je n'ai pas appartenu aussi à l'UFDG, y a même pas eu une alliance formalisée entre nous. Quand on est même dans un parti politique, vous n'êtes pas derrière le leader, le parti politique c'est quoi ?

C'est l'association des personnes au service des idées, pas au service d'un individu. Mais en Guinée on dit il était avec Paul, demain avec Pierre non ! Moi je suis pour la Guinée. Si vous avez dit vous construisez la Guinée comme ce que je vois avec les autorités aujourd'hui, mais je les soutien sans arrière pensée, je leur demande rien. Vous avez parlé de directeurs, je vous prie de me croire, ces directeurs ne financent rien dans mes activités. Donc, le CNRD ne m'a proposé rien, et il m'a rien donné. Mais tout bon guinéen à l'obligation morale, intellectuelle, religieuse et patriotique de soutenir le CNRD dans son projet d'instaurer la paix et le développement économique et social de notre pays >>, a-t-il estimé.

Il termine en soulignant que le RPG n'existe plus, ce qui existe c'est le RPG Arc-en-ciel.