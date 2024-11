Tunisie: Equipement - Accélérer le rythme de réalisation des projets publics

La ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, a préconisé de respecter les délais d'exécution des projets publics et a appelé les promoteurs chargés de réaliser ces projets à accélérer le rythme des travaux tout en respectant les délais et les normes fixés.

Intervenant au cours d'une séance de travail tenue, mercredi au ministère, Zenzri a mis l'accent sur la nécessité de finaliser la régularisation foncière et signer les accords avec les concessionnaires avant le lancement des travaux, a indiqué un communiqué du ministère de l'Equipement.

Elle a recommandé, également, d'intensifier les visites de terrain et d'assurer le suivi de la disponibilité des capacités humaines, logistiques et matérielles et de respecter les engagements et le calendrier fixé au niveau de toutes les composantes du projet et d'éviter tout retard.

La réunion a permis d'examiner l'état d'avancement des projets d'infrastructures routières aux niveaux central et régional et les mécanismes de résolution des difficultés rencontrées, dont les problèmes fonciers.