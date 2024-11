Tunisie: Tourisme en Méditerranée - Le ministère plaide pour un modèle durable au 26e Forum de Réalités

Aujourd'hui s'est ouvert à Hammamet Sud le 26e Forum international de Réalités, un rendez-vous majeur pour le secteur touristique méditerranéen. Sous le thème « Défis et nouvelles tendances du secteur du tourisme en Méditerranée », cet événement constitue une opportunité unique pour évaluer les performances du secteur, réfléchir aux défis communs et explorer de nouvelles pistes pour un tourisme plus inclusif et respectueux de l'environnement.

À cette occasion, Wahida Jaiet, chargée de mission auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a livré une analyse détaillée des enjeux actuels, tout en mettant en avant la stratégie du ministère axée sur l'innovation et la durabilité.

Jaiet a insisté sur la responsabilité collective des pays méditerranéens pour protéger cet espace unique. "Première destination touristique mondiale, la Méditerranée est aujourd'hui confrontée à des défis multiples, notamment la pollution, les changements climatiques et l'émergence de nouvelles destinations concurrentes", a-t-elle souligné.

Dans ce même cadre, elle a indiqué que la montée des eaux, l'impact écologique des activités touristiques mal contrôlées, et la sécheresse hydrique comptent parmi les risques majeurs évoqués.

"La Méditerranée, bien commun reliant les pays du Nord et du Sud, reste un pilier économique et social. Cependant, l'urgence de la durabilité impose de repenser les modèles de développement. Il est donc de notre responsabilité d'engager une réflexion approfondie et de trouver ensemble des solutions pour relever ces défis", a-t-elle encore précisé.

Innovation et promotion digitale : un nouveau souffle pour la destination Tunisie

La Tunisie, grâce à sa position centrale en Méditerranée, entend jouer un rôle de premier plan dans cette transformation. Wahida Jaiet a mis en avant l'importance de la diversification de l'offre touristique. "Le tourisme rural, culturel, gastronomique, sportif ou saharien représente des potentialités considérables que nous continuerons à développer dans une démarche de durabilité sociale, économique et environnementale", a-t-elle indiqué.

"Les nouvelles formes d'hébergement, comme les maisons d'hôtes ou les hôtels de charme, illustrent cette stratégie", a-t-elle ajouté, tout en précisant que les dernières retouches du projet du nouveau cahier des charges sont en cours, offrant un cadre législatif clair qui encouragera les investissements tout en garantissant la qualité des services.

Jaiet a en outre indiqué que la digitalisation est un axe majeur de la nouvelle stratégie touristique tunisienne. L'adoption d'outils modernes, tels que l'intelligence artificielle et le marketing d'influence, vise à renouveler l'image de la Tunisie auprès des touristes. Pour la première fois, un concours a été organisé pour découvrir de jeunes créateurs de contenu, capables d'apporter un regard neuf et des idées innovantes.

"Nous voulons être en phase avec les nouvelles attentes des touristes, qu'ils soient locaux ou internationaux, et donner un nouvel élan à notre destination", a affirmé Wahida Jaiet.

Le forum a également mis en lumière l'importance des partenariats entre pays méditerranéens. Dans ce cadre, Wahida Jaiet a salué les échanges exemplaires établis avec plusieurs acteurs stratégiques de la région. Elle a rappelé que ces collaborations visent à résoudre des problématiques communes, telles que l'impact climatique et environnemental, tout en renforçant la compétitivité des destinations méditerranéennes.

Dans ce même cadre, Wahida Jaiet a appelé à une action collective pour repenser le tourisme méditerranéen face aux mutations actuelles. "Le tourisme est et reste l'un des secteurs économiques les plus importants en Méditerranée. Nous devons veiller à préserver ce patrimoine naturel et culturel pour les générations futures", a-t-elle souligné.

Notons que ce forum offre pendant trois jours une plateforme pour débattre, proposer des idées novatrices et sortir avec des recommandations concrètes, dans l'objectif de bâtir un tourisme méditerranéen plus durable et inclusif.