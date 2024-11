Tunisie: Appel à mettre en place une stratégie de la sécurité hydraulique dans la région arabe

La Tunisie a appelé à mettre en oeuvre la stratégie de la sécurité hydraulique dans la région arabe et dénoncé l'exploitation de l'eau, par l'entité sioniste, comme une arme de pression visant à opprimer le peuple palestinien.

Lors de la 16ème édition du conseil ministériel arabe des eaux et le 6ème forum arabe de l'eau, tenus les 27 et 28 novembre 2024 en Jordanie, le ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh a réitéré la condamnation des pratiques de l'entité sioniste concernant l'exploitation de l'eau comme une arme de pression politique, économique et sociale, affirmant la nécessité de garantir au peuple palestinien ses droits d'accès à l'eau comme tout autre droit inaliénable.

Ben Cheikh a participé également à la séance inaugurale du 6ème forum arabe de l'eau, sous le thème « la gouvernance vers la réalisation du développement durable ». Le ministre a tenu en parallèle des réunions bilatérales avec ses homologues notamment de la Jordanie, de l'Egypte, du Soudan et de Palestine, ainsi qu'avec les présidents de certaines organisations arabes, interrégionales et internationales à l'instar du Centre arabe d'étude sur les zones arides et les terres fermes.

Il a rencontré également des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), de la commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest et de l'Association Arabe des équipements des eaux.