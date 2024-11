Tunisie: 26e Forum de Réalités - La Méditerranée au cœur des débats touristiques mondiaux

Le 26e Forum International de Réalités s'est ouvert ce jeudi à Hammamet Sud, rassemblant experts, décideurs et acteurs du tourisme pour débattre des enjeux critiques auxquels fait face la Méditerranée. Tenue sous le thème « Défis et nouvelles tendances du secteur du tourisme en Méditerranée », cette édition met en lumière les défis environnementaux et économiques d'un secteur clé pour cette région, qui concentre 30 % des arrivées touristiques mondiales.

Un patrimoine sous pression

À l'ouverture des travaux de cet événement, Taieb Zahar, président du Forum, a indiqué que cette année, l'accent est mis sur un secteur vital : le tourisme méditerranéen, qui représente environ 300 millions de visiteurs annuels, soit 30 % des arrivées touristiques mondiales.

En effet, le tourisme méditerranéen bénéficie d'un patrimoine culturel et naturel exceptionnel. Toutefois, ce succès s'accompagne de défis croissants, notamment liés aux changements climatiques et à la gestion des ressources naturelles. "Près de 38.500 km² de littoraux risquent de disparaître en Méditerranée. En Tunisie, à titre d'exemple, 17 % de l'île de Kerkenneh risque aussi de disparaitre", a-t-il souligné.

Ces chiffres traduisent l'urgence de repenser le développement touristique, particulièrement pour les pays du sud de la Méditerranée, où les écosystèmes littoraux subissent une pression accrue. Outre l'impact environnemental, les nouvelles destinations touristiques, comme les Caraïbes ou l'Asie du Sud-Est, exacerbent la concurrence mondiale.

Un appel à l'action collective

Face à ces menaces, le Forum met l'accent sur la nécessité de développer des stratégies durables. Dans ce cadre, Taieb Zahar a insisté sur la responsabilité commune des pays méditerranéens. "La Méditerranée, ce bien commun qui nous appartient à tous, impose que nous prenions des mesures pour préserver son avenir. Cela implique une vision commune et une gouvernance locale forte", a-t-il assuré.

Par ailleurs, les discussions du Forum explorent plusieurs pistes, notamment l'introduction de nouvelles régulations touristiques, le renouvellement de l'offre et la promotion de niches innovantes telles que le tourisme culturel, culinaire et cinématographique.

"La Tunisie, durement touchée par les crises successives - pandémie de Covid-19 et instabilité sécuritaire -, commence à se relever... Les efforts déployés par les acteurs publics et privés, ainsi que le soutien des partenaires internationaux, ont permis au secteur de reprendre son souffle", a encore précisé Zahar, tout en ajoutant que le ministère du Tourisme, présent au Forum, va aussi évoquer les initiatives en cours pour diversifier l'offre et renforcer l'attractivité du pays.

Il est à noter que le Forum se poursuivra avec des panels dédiés aux défis climatiques, à l'innovation technologique et aux partenariats régionaux. Ce rendez-vous constitue ainsi une opportunité unique de réflexion collective pour faire de la Méditerranée une référence mondiale en matière de tourisme durable.