Burkina Faso: SITHO 2024 - Faire du tourisme, le ferment de la cohésion sociale

La 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO) s'est ouverte officiellement sur le thème : « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle », jeudi 28 novembre 2024, à Ouagadougou.

Du 28 novembre au 1er décembre 2024, la capitale burkinabè va vibrer au rythme de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie (SITHO). L'ouverture officielle de cet évènement a eu lieu, jeudi 28 novembre 2024, à Ouagadougou, sur le thème : « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle ».

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et la Protection sociale Bassolma Bazié, représentant le Premier ministre, a expliqué que le choix d'une telle thématique vise à permettre au SITHO de s'enraciner véritablement dans l'espace des grandes manifestations du pays des Hommes intègres.

« C'est également une opportunité pour développer la pratique du tourisme interne, afin de renforcer la cohésion sociale entre citoyens et communautés, mais aussi de combler le déficit lié au recul du tourisme récepteur », a poursuivi M. Bassolma. Il a confié que les panels et communications qui vont être livrés sur cette thématique permettront de jeter les bases d'une réflexion approfondie afin de faire du tourisme le ferment de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix entre les communautés. « Le gouvernement attend avec intérêt les conclusions de ces réflexions afin que le tourisme puisse pleinement jouer son rôle dans la promotion de la coexistence pacifique entre les populations des villes et campagnes », a déclaré le ministre d'Etat Bassolma Bazié.

Il a, par ailleurs, salué la présence des autorités des pays invités spéciaux, notamment le Mali et le Niger, ainsi que des délégations étrangères d'autres pays à ce grand évènement. Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souligné que le SITHO se veut non seulement un espace de découverte mais aussi d'affaires. Cependant, il a relevé qu'au Burkina Faso, à l'instar des autres Etats de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) la crise a réduit considérablement le tourisme récepteur. Le ministre Ouédraogo a justifié cette situation par le fait que le tourisme était essentiellement basé sur la réception de touristes venus d'ailleurs, particulièrement d'Europe.

« Nous sommes debout »

« Nous avons la certitude que nous pouvons nous mettre debout et nous sommes debout pour montrer que le Burkina reste une destination à ne pas manquer », a-t-il assuré. Pour lui, cette 14e édition du SITHO est l'occasion de revaloriser davantage les potentialités touristiques et surtout d'inviter les citoyens de l'AES à être les premiers touristes de cet espace. Le secrétaire général du ministère en charge du tourisme et de l'hôtellerie de la république du Niger, Anafi Souleymane, représentant des pays invités spéciaux a signifié que cette édition est une opportunité de réaffirmer la solidarité indéfectible des pays membres de l'AES, face à l'adversité et cette guerre injuste qui leur est imposée.

Il a précisé qu'en dépit des difficultés, les similitudes profondes entre les peuples font de l'alliance une zone politique culturelle et économique, d'une grande cohésion et d'un potentiel indéniable. « Nous venons à ce salon pour promouvoir nos cultures et encourager nos populations à s'engager pleinement dans le secteur du tourisme », a dit M. Souleymane.

A l'écouter, il est primordial de développer des initiatives qui favorisent le développement harmonieux de l'espace géopolitique en innovant pour répondre aux besoins des touristes. « Le business du tourisme doit éclipser celui de la guerre dans l'esprit des jeunes de l'AES », a lancé Anafi Souleymane.

Le parrain de l'édition 2024 du salon international du tourisme de Ouagadougou, Lassiné Diawara a salué le choix de la thématique qui renferme tout l'espoir placé pour la relance du secteur dans ce contexte difficile pour les acteurs du tourisme. Il a lancé un appel au monde de la culture et du tourisme afin qu'il initie des actions visant à encourager la pratique du tourisme interne et la promotion de la destination Burkina Faso.