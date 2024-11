Congo-Brazzaville: Année académique 2024-2025 - Le CNFSDP accueille sa première promotion des étudiants

Le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Sostène Ferdinand Likouka a patronné, le 25 novembre à Brazzaville, la première rentrée académique du Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), en compagnie du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Vincent Ndinga. Soixante-dix étudiants seront formés dans la collecte, l'analyse et l'utilisation des données statistiques pour orienter les politiques publiques, les stratégies de développement ainsi que dans la planification démographique.

Un concours national a été organisé les 9 et 10 novembre derniers par le ministère du Plan et celui de l'Enseignement supérieur en vue de l'ouverture du CNFSDP. Soixante-dix candidats ont été admis dont trente-cinq pour le parcours de techniciens supérieurs en statistique et planification et trente-cinq autres pour le parcours de licence en statistique.

« C'est une opportunité unique pour nous. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe et nous sommes prêts à relever le défi », a déclaré l'un des admis au cycle licence.

Les programmes de ce centre proposent des formations initiales et continues dans les cycles de licence, de master, ainsi que des certifications professionnelles. Les étudiants apprendront à utiliser les outils statistiques avancés pour traiter des données complexes, comprendre les tendances démographiques afin d'aider les décideurs à faire les projections.

Sur le plan de l'encadrement, il est probable que cette rentrée soit marquée par la mise en place d'un corps professoral composé d'experts et de chercheurs dans les domaines de la statistique et de la planification. Le CNFSDP a une vocation sous régionale à terme. Les enseignants et étudiants pourraient provenir des universités locales, d'institutions internationales ou de l'administration publique. Les étudiants bénéficieront d'un encadrement de haut niveau combinant la théorie et la pratique afin de répondre aux standards internationaux.

Réfectionné avec l'aide des bailleurs, le CNFSDP a des bâtiments modernes pour une formation de qualité. Le centre envisage plusieurs partenariats avec des institutions nationales et internationales de recherche afin d'enrichir le programme académique et d'offrir des opportunités de stages et de projets concrets aux étudiants.

S'exprimant à l'occasion, le directeur du centre, Johs Stephen Yoka Ikombo, a souligné l'importance stratégique de cette initiative. « Les autorités administratives du système éducatif congolais insistent sur l'exigence académique attendue des étudiants. Vous êtes les pionniers d'une institution qui se veut un modèle d'excellence. Nous comptons sur votre engagement et votre rigueur pour faire rayonner ce centre sur la scène nationale. Nous avons le réel plaisir de lancer, de façon officielle, la rentrée académique en présence des autorités ministérielles. Les activités vont se dérouler d'après le calendrier académique de cette année », a-t-il indiqué.

Au-delà de la formation académique, ce centre vise à renforcer les capacités locales en matière de statistiques et de planification afin de soutenir les processus de développement national et régional. Les diplômés pourraient être appelés à jouer un rôle crucial dans les institutions publiques, privées et internationales, ainsi que dans les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ces domaines.

Notons que le CNFSDP a été créé par la loi n° 18-2023 du 27 mai 2023 en remplacement du Centre d'application statistique et de la planification. Il est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et d'autonomie financière, afin de répondre à un besoin urgent de renforcement des capacités en statistique, en démographie et en planification. Ce centre ambitionne de former une élite capable de concevoir, analyser et mettre en oeuvre des politiques adaptées aux défis économiques et sociaux du Congo.