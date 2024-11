Congo-Brazzaville: Santé publique - Une journée de sensibilisation au diabète prévue le 30 novembre

Le 14 novembre de chaque année, il est célèbre la Journée mondiale du diabète. L'Association femmes de coeur (AFC) que préside Laetitia Céleste Ngassaki a prévu d'organiser, le 30 novembre dans la matinée à l'esplanade du Centre sportif de Makélékélé, le premier arrondissement de Brazzaville, la journée de sensibilisation à cette maladie.

La célébration de la Journée mondiale du diabète cette année a porté sur le thème « Diabète et bien être ». Elle a interpellé toutes les personnes atteintes de cette maladie à une possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. L'AFC qui ne veut pas rester en marge de cette célébration va organiser, le 30 novembre, une sensibilisation à cette pathologie.

La présidente fondatrice de l'AFC, Laetitia Céleste Ngassaki, à travers un message qu'elle a délivré, a invité la population congolaise, en général, et brazzavilloise, en particulier, à prendre part à cette sensibilisation qui sera couplée au dépistage gratuit. « Nous invitons la population congolaise, en général, et brazzavilloise, en particulier, à se joindre à nous, à venir nous rencontrer afin d'apprendre un peu plus sur cette pathologie aux conséquences dévastatrices. En plus de cela, nous allons proposer un dépistage gratuit sur le diabète, ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de maladies que nous traînons et qui sont liées au diabète, une maladie très sournoise. Que les Congolais pensent à leur santé, parce que le diabète est une maladie très dangereuse et tue à petit feu », a dit avec insistance la présidente fondatrice de l'AFC.

Laetitia Céleste Ngassaki a signifié également que son association qui milite pour deux causes, notamment la lutte contre la marginalisation ou la maltraitance des jeunes filles mères (les jeunes adolescentes qui tombent enceintes sans accompagnement ni soutien) ; et la lutte contre l'ignorance des dangers liés au diabète, a lancé officiellement ses actions de grande envergure dans la lutte contre le diabète et l'encadrement des filles-mères depuis le 15 juillet 2023. En mai dernier, l'AFC, avec ses neuf membres du bureau et vingt-neuf bénévoles, avait organisé une conférence débat sur le diabète et ses secrets sur le thème « La voix des sans voix », au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous le parrainage de la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa.

Notons que près de quatre cents millions de personnes à travers le monde sont touchées par le diabète