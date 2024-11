Maroc: FOPREL - Talbi Alami s'entretient avec les présidents et représentants d'institutions législatives d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami a eu, jeudi à Rabat, des entretiens bilatéraux avec les présidents et représentants d'institutions législatives d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), et ce à l'issue des travaux de la 30ème session extraordinaire du Forum du FOPREL, abritée par le Parlement marocain les 27 et 28 novembre.

M. Talbi Alami a reçu successivement le président de l'Assemblée législative du Salvador, Ernesto Alfredo Castro Aldana, le président de la Chambre des représentants de la République Dominicaine, Alfredo Pacheco Osoria, le président du Congrès national du Honduras, Luis Redondo Guifarro, et le vice-président de l'Assemblée nationale du Panama, Jamis Gaspar Acosta Guerra, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a également reçu le vice-président de la Chambre des représentants du Belize, Jorge Emilio Espat, l'ancien président de l'Assemblée législative du Costa Rica, ancien président du FOPREL et président de la Commission permanente des relations internationales et des affaires étrangères et du Commerce de l'Assemblée législative, Luis Fernando Mendoza, ainsi que l'ancienne présidente et actuelle membre de la Chambre des députés du Mexique, Marcela Guerra.

Lors de ces entretiens, les présidents et représentants des institutions législatives du FOPREL se sont félicités de la réussite de cette session extraordinaire abritée par le Parlement marocain, et ont salué les décisions importantes l'ayant sanctionné, notamment l'octroi du statut de "partenaire avancé" du FOPREL au Parlement marocain, selon la même source.

Ils ont également souligné l'importance de la diplomatie parlementaire pour renforcer les liens de coopération entre le Maroc et les différents pays du FOPREL, afin de promouvoir la coopération parlementaire et l'activation des groupes d'amitié parlementaires conjoints entre le Parlement marocain et les différentes institutions législatives du FOPREL.

À cette occasion, le président de la Chambre des représentants a rappelé les défis communs du Maroc et des pays de la région, qui nécessitent l'intensification des efforts de coopération et le partage d'expériences et d'expertises sur les questions et domaines d'intérêt commun.

Il a également mis en avant le développement global et multidimensionnel que connaissent les provinces du Sud du Royaume, soulignant que le plan d'autonomie présenté par le Maroc en vue d'un règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain bénéficie d'un large soutien international.

De même, M. Talbi Alami a mis en exergue les initiatives stratégiques lancées par SM le Roi Mohammed VI dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, citant à cet égard le projet de gazoduc Maroc-Nigéria, l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, outre plusieurs accords et projets y afférents.