Afrique: Sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques - L'engagement du Maroc envers l'Afrique mis en avant à Vienne

Rabat — Les efforts déployés par le Maroc pour renforcer la coopération avec les pays africains dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques ont été mis en avant lors de la Conférence ministérielle sur la science, la technologie et les applications nucléaires organisée à Vienne.

Prenant part à cette Conférence tenue du 26 au 28 novembre à la capitale autrichienne, le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, a présenté au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, les actions entreprises en termes de renforcement des capacités, menées par l'Agence au profit du continent africain, indique jeudi un communiqué de l'AMSSNuR.

Une brochure détaillant l'ensemble des activités réalisées par l'AMSSNuR, ainsi que les perspectives visant l'élargissement de la coopération africaine Sud-Sud, prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été diffusée à l'ensemble des délégations visitant le "Stand Maroc", indique le communiqué.

Ce stand a été préparé et animé par le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), en partenariat avec l'AMSSNuR, le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et l'Institut national d'oncologie Sidi Mohammed Ben Abdellah (CHU).

Durant sa visite du stand, directeur général de l'AIEA a salué le partenariat exemplaire entre le Maroc et l'AIEA, soulignant les contributions de notre pays dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture et la santé. Il a particulièrement mis en avant l'expertise marocaine comme un levier essentiel pour le développement national et régional en Afrique.

L'AMSSNuR a signé lors de cette conférence un protocole d'accord avec l'Autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire (ARSN), en présence des ambassadeurs des deux pays, fait savoir le communiqué, précisant que cet accord vise le partage d'informations entre les deux autorités réglementaires et la promotion de la coopération africaine en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

L'AMSSNuR a également pris part à l'atelier "France - Maroc" intitulé "France Global Support for Infrastructure Development in the Fight Against Cancer", durant lequel le secrétaire général de l'AMSSNuR, Reda Nour, a mis en avant les missions de l'École africaine en sûreté radiologique, instaurée au Maroc par l'AIEA, pour renforcer l'infrastructure réglementaire et les capacités des autorités africaines.

Cette école africaine en sûreté radiologique résulte d'un arrangement pratique signé entre l'AMSSNuR et l'AIEA en 2023, et qui vise à renforcer les compétences et les capacités des régulateurs de la sûreté radiologique en Afrique afin de garantir une utilisation sûre et sécurisée des sources de rayonnements ionisants.

La présence de l'AMSSNuR à cet événement international, aux côtés des membres de la délégation nationale menée par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, témoigne de son engagement constant à faciliter le déploiement efficace des applications nucléaires, notamment dans le domaine médical et en agriculture, tout en étant strict et rigoureux dans le contrôle de la protection du public, des patients, des travailleurs, et de l'environnement contre les risques liés aux rayonnements ionisants, conclut le communiqué.