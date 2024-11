Maroc: Elus français et marocains confrontent à Paris les expériences des deux pays en matière de transition écologique

Paris — Plusieurs élus français et marocains ont confronté, jeudi au siège du Sénat à Paris, les expériences du Maroc et de la France en matière de transition écologique.

Placé sous le thème de "la transition écologique dans les territoires : regards croisés", le 3ème Forum des Élus France-Maroc a connu la participation de personnalités politiques de tous bords et d'experts des deux pays.

S'exprimant à l'ouverture de ce Forum, qui marque le dixième anniversaire du Cercle Eugène Delacroix (CED), initiateur de l'événement, l'ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitail a indiqué que cette association a su s'imposer comme "un cercle de réflexion", porteur d'un ensemble de valeurs qui réunissent les élus de France et du Maroc, qui, chacun à son niveau, apporte sa pierre à l'édifice pour le rapprochement entre les deux pays.

Mme Sitail a salué, à cette occasion, le chemin accompli par le Cercle en dix ans, tout en appelant, dans le contexte de cette nouvelle étape de la relation franco-marocaine, à incarner les valeurs de dialogue, de solidarité et de coopération qui font la force de cette relation.

De son côté, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, via une intervention-vidéo, a indiqué que les nombreux accords signés entre les deux pays, lors de la récente visite d'Etat du Président français Emmanuel Macron au Maroc, sont "le signe d'une nouvelle génération de partenariats stratégiques plus ambitieux et plus audacieux pour relever les différents défis qui se posent pour la France et pour le Maroc".

Le Maroc, a-t-elle poursuivi, réunit aujourd'hui un ensemble d'atouts réglementaires, institutionnels et techniques, favorables à la production d'énergie, d'électrons, de molécules compétitives et bas carbone.

Les multiples domaines de coopération (hydrogène, énergie décarbonée, efficacité énergétique..) entre nos deux pays ont tous pour objectif d'accroître notre connectivité, "conséquence logique de l'importance des liens humains et culturels qui nous unissent", a souligné la ministre.

Pour sa part, la ministre française chargée de l'Energie, Olga Givernet a indiqué, via une intervention-vidéo, que la relation franco-marocaine a franchi "un nouveau cap" à la faveur de la visite d'Etat du président français au Maroc.

La ministre française a souligné que cette visite historique a intensifié les liens entre les deux pays, tout en rappelant que le Maroc est le premier partenaire économique de la France en Afrique.

La relation de fraternité, d'échange et de coopération qui unit les deux pays, s'est-elle réjouie, se retrouve également sur des sujets de transition énergétique. "C'est un sujet qui nous rassemble plus que jamais. C'est maintenant à nous tous d'entretenir cette relation historique", a-t-elle ajouté.

Le sénateur Roger Karoutchi, vice-président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, a quant à lui, indiqué que le Maroc représente non seulement l'avenir de tout le nord de l'Afrique, mais il est également en passe de devenir "un pôle central d'activité" pour l'ensemble du continent africain.

La modernisation menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ces dernières années dans le Royaume est véritablement "remarquable", a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d'entretenir "cette relation singulière" entre le Maroc et la France, empreinte d'amitié et d'entente.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CED, Salah Bourdi s'est réjoui que cette 3ème édition du Forum se tienne après la visite d'État au Maroc du président Emmanuel Macron, marquée par la signature de nombreux accords de coopération, avec une attention particulière portée à la transition écologique.

"C'est une thématique très importante puisque tout ce qui se déroule au niveau politique et économique gravite autour de l'énergie", a-t-il soutenu.

Articulé autour de trois tables rondes thématiques, le Forum des Élus "France-Maroc" explore notamment les réalisations des deux pays en matière de transition écologique, leurs modèles de transition énergétique, ainsi que les efforts et l'engagement des diasporas dans ce domaine.