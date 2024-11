Afrique du Nord: Le Caire - Ouverture de la 40è session du Conseil des ministres arabes de la Justice avec la participation du Maroc

Le Caire — Les travaux de la 40ème session du Conseil des ministres arabes de la Justice ont débuté, jeudi au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation, conduite par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et composée de l'ambassadeur du Maroc au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, et du directeur des Affaires pénales, des grâces et de la détection du crime au ministère de la Justice, Hicham Mellati.

Cette session se tient à un moment où la région arabe est confrontée à de grands défis sur divers fronts, d'où la nécessité d'oeuvrer au développement du système conjoint de l'action judiciaire arabe, de renforcer et d'activer les mécanismes de justice afin que le Conseil des ministres arabes de la Justice puisse assumer ses responsabilités face auxdits défis.

A l'ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs points dont les moyens d'activer la Convention arabe sur la lutte contre le terrorisme et son mécanisme de mise en oeuvre, la Convention arabe sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Convention arabe sur la lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information, outre le renforcement de la coopération arabe et internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

Les ministres arabes de la justice discuteront également des résultats de la mise en oeuvre des décisions liées à la Convention arabe de lutte contre la corruption, le projet de Convention arabe portant sur le statut des réfugiés dans les pays arabes et le projet de Convention arabe pour la protection des données à caractère personnel.

Au menu de cette réunion figurent également le projet de loi d'orientation arabe pour prévenir le discours de haine, le projet de loi d'orientation arabe pour protéger et assister les personnes déplacées dans les pays arabes, le projet de loi d'orientation arabe pour protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés et le projet de modernisation de la convention arabe de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes.