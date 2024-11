Maroc: Qatar 2024 - L'ONMT fait briller The Kingdom of Light à Doha

Casablanca — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a participé en tant que sponsor principal de la troisième édition du Qatar Travel Mart (QTM) du 25 au 27 novembre 2024 à Doha.

Cette participation s'inscrit dans le cadre du Qatar-Morocco Years of Culture 2024, fait savoir l'ONMT dans un communiqué, notant qu'en marge de ce Salon, le Maroc a remporté le prix de la Best cultural experience, une consécration pour l'Office qui s'attelle à faire rayonner le Maroc en tant que destination touristique de premier choix.

Rendez-vous annuel incontournable pour l'industrie mondiale du voyage et du tourisme, l'édition 2024 du Qatar Travel Mart a mis en avant les dernières tendances en matière de tourisme MICE, affaires, loisirs, luxe..., fait savoir le communiqué.

L'ONMT a assuré une présence importante en maximisant l'utilisation des supports de communication de l'événement et en participant activement aux différents side-events organisés, souligne le communiqué, notant que ce salon a été l'occasion de dévoiler les atouts culturels et touristiques marocains à une audience composée de professionnels, d'opérateurs et de leaders d'opinion.

Une stratégie d'autant plus importante que ce salon a réuni les acteurs clés de l'industrie, notamment les tour-opérateurs, compagnies aériennes, et les entreprises spécialisées dans les technologies du voyage, ajoute la même source.

Ainsi, l'ONMT a eu pour objectif de créer des alliances stratégiques avec les grands acteurs du secteur touristiques qatari, en renforçant les partenariat opérateurs qatari et régionaux pour positionner le Maroc comme une destination incontournable pour les voyageurs qataris.

L'ONMT a profité de ce salon pour mettre en avant les richesses culturelles marocaines qui sont actuellement exposées dans le cadre de l'Année "Years of Culture", notamment le Pavillon Dar El Maghreb érigé sur l'esplanade du MIA et l'exposition "Les splendeurs de l'Atlas" qui invite à découvrir l'essence du Maroc à travers 200 pièces rares.

Initiative visant à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples, "Years of Culture" a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour cette année 2024.

L'année est ponctuée par un programme de grandes expositions artistiques, de festivals et d'évènements culturels dans chacun des deux pays et participe au rayonnement du Maroc au Qatar et dans toute la région.