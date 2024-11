Afrique: MEDays 2024 - Focus sur l'autonomisation de la femme africaine et son rôle dans le développement économique

Tanger — Des expertes et femmes d'affaires africaines ont mis en avant, jeudi à Tanger, le rôle de la femme dans le développement économique et social du continent, plaidant pour des politiques plus inclusives à même de favoriser une réelle égalité de genre.

Intervenant lors d'un panel intitulé "Les Femmes dans le Leadership : Impulser le Changement pour un Monde Équilibré", organisé dans le cadre de la 16ème édition du Forum MEDays, la ministre gabonaise de l'éducation nationale, chargée de la formation professionnelle, Camélia Ntoutoume Leclercq, a souligné que l'éducation des jeunes filles constitue une étape cruciale pour promouvoir la visibilité des femmes dans les postes de leadership, appelant à la mise en place d'un système éducatif plus sécurisé et inclusif pour les femmes, capable de transformer les normes de genre et d'offrir aux filles les opportunités nécessaires pour développer leur potentiel.

Elle a également insisté sur l'importance d'accorder aux femmes un accès accru aux mécanismes de financement et de multiplier les actions concrètes en leur faveur, notant que les femmes doivent être intégrées aux décisions sur des enjeux cruciaux, comme le changement climatique, afin de reconnaître et maximiser leur impact.

De son côté, la Directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Diene Keita, a relevé que le développement du leadership de la femme débute dès son plus jeune âge, avec un accompagnement structuré et une éducation, qu'elle soit formelle ou informelle, soulignant que ce processus débute au sein de la famille, où les valeurs civiques et le respect mutuel, inculqués aux filles comme aux garçons, jouent un rôle crucial.

Pour sa part, la Présidente directrice générale de On Air Group, Mona Morad, s'est dite confiante dans le potentiel de la femme africaine, qui aura un rôle essentiel dans l'avenir et le développement du continent, ajoutant qu'aucun progrès durable n'est possible sans la participation active des femmes.

A cet égard, elle a estimé nécessaire de donner aux femmes les clés de la réussite à travers des initiatives permettant à cette frange de la société de réaliser son plein potentiel.

Les femmes sont encore très peu représentées dans les organisations et l'entrepreneuriat en Afrique, a précisé de son côté, la Managing Partner chez PearlMutual Consulting, Olufunmi Adepoju, appelant à la mise en place de politiques publiques qui encouragent les femmes et leur offre une éducation financière à même de favoriser leur émancipation.

La 16e édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 courant, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.