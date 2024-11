Gambie: La Banque Centrale intensifie ses efforts visant à freiner l'inflation

La bataille pour contenir l'inflation s'est poursuivie sous la direction professionnelle de la Banque Centrale de la Gambie (CBG).

Tandis que le mouvement général des prix ou l'inflation a légèrement augmenté au cours des trois derniers mois, l'inflation alimentaire a légèrement diminué en octobre 2024, a déclaré le gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie (CBG), Mr Buah Saidy, en présentant le rapport final du Comité de Politique Monétaire de la banque pour 2024.

Au cours d'un point de presse tenu hier à la Banque Centrale de la Gambie (CBG), le gouverneur Saidy a déclaré lors de la présentation de la déclaration du rapport: « Concernant l'évolution des tarifs domestiques, l'inflation a légèrement augmenté au cours des trois derniers mois, inversant la tendance à la baisse observée au cours des six derniers mois. L'inflation globale était de 10,0 % en octobre 2024, inchangée par rapport à septembre mais plus élevée que les 9,8 % d'août. Néanmoins, les prévisions des services de la Commission suggèrent que l'inflation globale finira par revenir à un taux à un chiffre d'ici le premier trimestre 2025, sauf nouvelles surprises dans les prix internationaux des matières premières ».

Il a également déclaré : « L'inflation des denrées alimentaires a légèrement ralenti pour atteindre 12,8 % en octobre 2024, contre 13,0 % en juillet 2024. La baisse de l'inflation alimentaire reflète la modération des principaux composants du panier alimentaire, y compris les indices des prix de la viande, du lait, du fromage et des oeufs, des fruits et des noix, des légumes et du sucre, ce qui compense l'augmentation des prix du pain et des céréales, du poisson, de l'huile et des graisses. D'autre part, l'inflation non alimentaire a légèrement augmenté à 6,6 pour cent au cours de la période examinée, contre 6,3 pour cent rapporté en septembre 2024, en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment le bois de chauffage, dans les catégories du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz ».

En outre, il a déclaré que la mesure de l'inflation de base de la Banque, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a également « montré des augmentations modestes » au cours des derniers mois.

L'inflation de base, qui exclut les produits énergétiques et alimentaires volatils, a augmenté à 3,5 % en octobre, contre 3,1 % en septembre2024, a-t-il déclaré.

Bien que des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction de l'inflation au cours du premier semestre 2024, le gouverneur Saidy a laissé entendre que les tendances récentes mettent en évidence les risques émergents, ajoutant que les pressions persistantes à court terme, en particulier dans les biens et services essentiels comme le logement et l'alimentation, la volatilité des prix mondiaux du pétrole et les blocages structurels nationaux continuent de défier les perspectives de l'inflation.

« Toutefois, le Comité s'attend à ce que ces évolutions soient temporaires, l'inflation devant revenir à un taux à un chiffre d'ici le premier semestre de l'année prochaine. »

Il a poursuivi pour dire : « La récente remontée de l'inflation et sa persistance prévue, comme l'indiquent les dernières prévisions, nécessitent l'engagement de maintenir une politique monétaire qui garantisse le retour de l'inflation à l'objectif à moyen terme de 5,0 % ».

Compte tenu de ce qui précède, le gouverneur a déclaré que le comité a décidé le maintient du Taux de Politique Monétaire (TPM) à 17 % et du Ratio de Réserve Obligatoire (RR) des banques commerciales à 13 %.

Le Comité a cependant décidé que le taux d'intérêt sur la facilité de dépôt permanent serait augmenté de 1 % pour atteindre 4 %, alors qu'il était de 3 % au cours des trois derniers mois.

Le taux d'intérêt sur la facilité de prêt permanent restera à 18,0 % ou au TPM plus 1,0 point de pourcentage, a-t-il ajouté.

En vue de mener une lutte âpre contre l'inflation, « la Banque intensifiera l'utilisation des bons de la Banque Centrale de la Gambie (CBG) » et ce, afin d'éponger l'excès de liquidité dans le système, selon le gouverneur, qui a précisé: « Le Comité continuera à surveiller les développements de l'économie nationale et mondiale pour décider de ses prochaines mesures de politique. »

Le gouverneur Saidy a déclaré que l'activité économique en Gambie était solide au troisième trimestre 2024 et que les perspectives à moyen terme « restent favorables ».

Tandis que le taux de change du dalasi « reste relativement stable », avec une légère dépréciation par rapport au dollar américain, à l'euro, à la livre sterling et au CFA, le gouverneur a déclaré : « La Banque Centrale continue de détenir des niveaux confortables de réserves internationales, s'élevant à 460 millions de dollars américains en octobre 2024, cela étant suffisant pour financer plus de 4 à 6 mois d'importations prospectives de biens et de services. »