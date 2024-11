Afrique du Nord: Tenue de la 3e édition du salon Sinaa Expo et de la 6e édition de Secura North Africa du 3 au 5 décembre à Alger

ALGER — La 3e édition du Salon international de l'industrie "Sinaa Expo", ainsi que la 6e édition du salon Secura North Africa, se tiendront du 3 au 5 décembre au Palais des expositions d'Alger, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Le salon Sinaa Expo, dédié à l'industrie et au renforcement des capacités de fabrication, sera marqué par la participation de plus de 150 exposants nationaux et internationaux venus de Turquie, de Chine et d'Italie, selon le communiqué.

Ils représentent l'ensemble des filières du secteur tels que la sidérurgie, l'industrie textile, la maintenance industrielle, la logistique, les équipements industriels et les outils de production.

Des rencontres B2B seront organisées, dans le cadre de ce salon qui réunira 8.000 visiteurs professionnels et prévoit un programme de 20 conférences dans différentes thématiques.

Quant au salon Secura North Africa, dédié aux technologies et solutions dans le domaine de la sécurité, il verra la participation de 70 entreprises nationales et internationales représentant l'Italie, la Chine et le Royaume-Uni.

Cet événement regroupera les professionnels de la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures en Algérie et en Afrique du Nord, selon le communiqué.