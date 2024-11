Afrique: MEDays 2024 - Le Maroc, un modèle à suivre dans plusieurs domaines (Ministres africains)

Tanger — Le Maroc qui constitue une véritable passerelle entre l'Afrique et le reste du monde, s'érige désormais en modèle à suivre pour les pays africains dans plusieurs domaines, ont indiqué, jeudi à Tanger, des ministres africains.

Lors de la session plénière intitulée "La Renaissance de l'Afrique : Renforcer la souveraineté, la sécurité, la gouvernance et la résilience économique", organisée dans le cadre de la 16e édition du Forum MEDays, plusieurs ministres africains ont mis en avant le modèle marocain en matière de coopération continentale et de valorisation des ressources humaines et l'approche solidaire du Royaume à travers ses multiples initiatives.

A cet égard, le ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche de Djibouti, Nabil Mohamed Ahmed, a salué le rôle pionnier du Maroc dans le domaine de la recherche et de la technologie, affirmant que le Royaume a su "donner le tempo aux pays africains et devenir un exemple", à travers son engagement à promouvoir la recherche scientifique de "manière décomplexée".

Diene Keita, Directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), a pour sa part, souligné les actions solidaires, entreprises par le Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, à l'échelle continentale, notamment durant les crises sanitaires telles que l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19, où le Royaume a offert son soutien à plusieurs pays africains, renforçant ainsi la coopération régionale.

Dans cette même veine, le ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabé de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué les multiples initiatives du Royaume visant le développement du continent, se félicitant également de la solidarité marocaine envers les pays africains frères et amis.

De son côté, le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, a mis en avant la manière dont le Maroc a su tirer parti de sa diaspora compétitive pour contribuer à son développement en mettant en place des conditions favorables pour l'accueillir et valoriser son expertise, se félicitant également de la politique migratoire du Royaume, qui dépasse les approches sécuritaires pour favoriser une démarche inclusive et humaine.

La 16e édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 courant, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.