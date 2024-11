Maroc: Inauguration des nouveaux locaux du Consulat général de France à Tanger

Tanger — Les nouveaux locaux du consulat général de France à Tanger ont été inaugurés, jeudi, marquant l'aboutissement d'une première et importante étape dans un processus qui débouchera sur le regroupement des services de l'Institut Français et du Consulat sur le site emblématique de la Place de France.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du président du Conseil régional, Omar Moro, d'élus, de représentants de consulats généraux à Tanger, et de plusieurs autres personnalités.

Le nouveau consulat est désormais installé dans le bâtiment, qui a abrité jusqu'en 2021 la résidence des consuls généraux.

Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment, vieux de 150 ans, ont pris en considération la nécessité de conserver la singularité architecturale extérieure, de consolider sa structure et de restaurer les éléments mobiliers exceptionnels.

S'exprimant à cette occasion, M. Lecourtier a souligné que cette réorganisation des services français à Tanger apparait comme une évidence au regard de l'essor économique que connaît la région du Nord en général et de la ville du Détroit en particulier, depuis les années 2000, faisant savoir que "d'autres projets sont en cours, en vue d'élargir l'offre éducative de nos établissements, notamment par l'accroissement de leurs capacités d'accueil".

Il a, par ailleurs, noté qu'environ 4.000 Français résident dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont près de la moitié déclarent aussi la nationalité marocaine, relevant qu'avec un taux annuel de près de 5%, la croissance démographique de la communauté française de Tanger est remarquable par rapport aux autres régions du Royaume.

"Ces statistiques démontrent qu'il était grand temps d'adapter la 'Maison des Français' de Tanger à ce nouvel environnement et d'ouvrir l'ensemble du site vers de nouvelles perspectives", a-t-il enchainé, ajoutant: "c'est là où née l'idée du groupement avec l'Institut français et d'ouvrir demain aux Tangérois et aux touristes ce magnifique site", un projet mené depuis 2021.

"Avec une croissance démographique remarquable de la communauté française de Tanger, il était nécessaire d'adapter et améliorer les services rendus à nos compatriotes de la région du Nord", indique un communiqué de l'ambassade de France, ajoutant: "c'est bien dans cet esprit qu'a été conçu le projet de nouveau consulat".

Cet événement annonce ainsi une étape future, qui verra l'ouverture à l'ensemble des Tangérois de ce site exceptionnel si riche d'histoire et cher à leur mémoire, et l'inscription d'un jalon supplémentaire dans l'histoire de la coopération culturelle, artistique et éducative entre le Maroc et la France à Tanger.

Il est à noter que les travaux de regroupement de l'Institut français de Tanger et du Consulat permettront d'accueillir, à l'été 2025, l'essentiel des services de l'Institut, ainsi qu'une médiathèque. Une antenne Campus France sera également créée au sein de l'Institut.