Maroc: Province d'Al Haouz - L'école Echahid Allal Ben Abdellah labellisée 'Pavillon vert'

Commune de Tameslouhte (province d'Al Haouz) - Le label "Pavillon vert" a été hissé, jeudi à l'école Echahid Allal Ben Abdellah dans la commune de Tameslouhte (province d'Al Haouz) et ce, dans le cadre du programme phare d'éducation au développement durable "Eco-Ecoles", initié par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Lors de cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, des certificats de mérite ont été également remis aux établissements d'enseignement primés au titre de l'année académique 2023-2024.

Une visite a été aussi effectuée à une exposition aménagée dans la cour de l'école pour présenter et faire la lumière sur les produits des écoles écologiques.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la responsable des programmes d'éducation environnementale à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Mme Meryem Khodari, a indiqué que cette cérémonie vient consacrer cinq éco-écoles labellisées "Pavillon vert" au niveau de la région Marrakech-Safi.

Cette consécration s'inscrit dans le cadre du partenariat exceptionnel entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a-t-elle ajouté, notant qu'au niveau national, le programme des éco-écoles a enregistré des réalisations importantes, avec 90 établissements labellisés au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Les établissements d'enseignement ayant décroché le label "Pavillon vert" ont travaillé pendant trois ans sur trois axes principaux afin d'inculquer les bons comportements environnementaux aux élèves, a expliqué Mme Khodari.

De son côté, le coordinateur national des programmes de l'environnement et du développement durable au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mbarek Mezine, a souligné que l'octroi du label "Pavillon vert" à cette école pionnière, à l'instar des autres établissements labellisés, est l'aboutissement d'un engagement sérieux dans ce programme et le fruit d'efforts qui ont eu un impact positif direct sur le comportement de la communauté scolaire, en général, et sur le comportement quotidien des apprenants, en particulier, contribuant ainsi à la consolidation de la prise de conscience environnementale et à l'adoption de modes de vie respectueux de l'environnement.

Il a noté que cette cérémonie permet d'honorer les efforts des apprenants, filles et garçons, des staffs pédagogique et administratif et des partenaires de l'école, afin de les inciter à redoubler d'efforts, de renforcer la confiance en l'école marocaine et de conforter sa position au sein de la société.

Pour sa part, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a indiqué, dans une allocution prononcée à cette occasion, que cette cérémonie vient "saluer et encourager les remarquables initiatives pionnières de nos établissements scolaires qui se sont largement et volontairement engagés dans le programme des éco-écoles, et consolider et diffuser les valeurs du développement durable".

Le directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Al Houz, Mohamed Razzouki, a, quant à lui, fait observer que cet évènement s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux programme pilote entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et le ministère pour la promotion des pratiques écologiques.