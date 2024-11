Angola: L'UNICEF salue la proposition du Budget général de l'État pour l'éducation du pays

Luanda — Le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en Angola, Antero Almeida de Pina, a salué jeudi, à Luanda, la proposition du Budget général de l'État angolais (OGE, sigle en portugais), qui consacre une plus grande allocation à l'enseignement et l'apprentissage au cours des cinq dernières années.

Le responsable a applaudi la mesure susmentionnée, à l'ouverture de la deuxième édition de la table ronde sur « L'investissement dans le secteur de l'éducation : défis et opportunités », soulignant que la proposition du budget de l'État pour cette année définit la plus grande allocation pour l'éducation, avec environ 2,2 milliards de kwanzas, représentant 6,5 pour cent.

"Nous reconnaissons les efforts du gouvernement angolais qui, chaque année, augmente le budget de l'éducation, en plus des objectifs ambitieux définis dans le Plan national de développement 2023-2027, qui visent à augmenter le taux net de scolarisation dans la classe d'initiation, avec dix points de pourcentage, six pour l'enseignement primaire et quatre pour l'enseignement secondaire », a-t-il déclaré.

Antero Almeida de Pina s'est félicité de l'élargissement de l'accès à l'éducation grâce à la construction de centres pour enfants, d'initiatives importantes telles que le Plan intégré d'intervention dans les municipalités et de l'accent mis sur la qualité de l'enseignement et de la formation des enseignants à travers des projets pilotes tels que le démarrage de l'apprentissage à l'école à partir du bon âge.

Il a expliqué que ces projets pilotes visent à renforcer les compétences et les nouvelles approches, en réduisant les écarts et en accélérant l'apprentissage des élèves.

Selon lui, en 2024, l'Union africaine a consacré l'année à ce domaine important du développement humain et, face à ce scénario, les gouvernements africains ont pris et prennent plusieurs mesures pour réaliser le droit des enfants à l'éducation, ce qui a entraîné une augmentation des écoles à travers le continent.

« Des mesures d'éducation gratuite ont également été prises pour réduire les disparités entre les sexes en ce qui concerne le régime de scolarisation dans l'enseignement primaire, car les données indiquent que neuf pays ont consacré 20 % de leurs dépenses publiques à l'éducation, tandis que 24 se sont engagés à y consacrer au moins 15 % et six moins de 10 %. %», a-t-il ajouté.

Le représentant de l'UNICEF a souligné que la tenue de la table ronde sur l'investissement dans l'éducation représente une opportunité pour les experts et les responsables, tels que la société civile et les partenaires internationaux, de discuter, de participer et de s'engager dans ce processus très important pour parvenir à une éducation de bonne qualité en Angola.