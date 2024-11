Angola: Le PAM réitère son soutien aux projets agricoles du pays

Luanda — Le directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique australe, Eric Perdison, a réaffirmé jeudi, à Luanda, le soutien de l'institution aux projets angolais liés à l'agriculture et aux systèmes alimentaires.

Eric Perdison s'exprimait devant la presse au terme d'une rencontre avec le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Le directeur a fait savoir que l'appui sera axé sur la mise en oeuvre directe des programmes susmentionnés dans la fourniture de services à d'autres partenaires, y compris les agences des Nations Unies, et dans le domaine de l'alimentation scolaire, dans lequel l'institution a démontré aux niveaux mondial et régional sa capacité technique et son expertise.

Le directeur régional du PAM a indiqué que les questions liées à la nutrition et à d'autres priorités du Plan national de développement font également partie de la stratégie de soutien du pays.

Selon lui, au cours de la réunion, la situation liée à la sécheresse due au phénomène El Ninõ et la nécessité de renforcer les capacités en termes d'actions d'anticipation pour les questions liées aux chocs climatiques ont également été analysées.

"J'ai été nommé à ce poste il y a environ deux mois et l'Angola est l'un des premiers pays que je visite, compte tenu de l'excellente collaboration et partenariat entre le PAM et le gouvernement angolais", a-t-il déclaré à la fin de la réunion au cours assistée par les ministres de la Planification, Victor Guilherme, et de l'Agriculture et la Foresterie, Isaac dos Anjos.

La direction régionale du PAM pour l'Afrique australe est siégée à Johannesburg (Afrique du Sud) et le bureau couvre 12 pays de la région.

Le PAM en Angola soutient le développement du pays à travers des actions telles que la mise en oeuvre de projets durables pour les communautés vulnérables, l'élaboration de politiques et de stratégies pour améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition, la promotion de l'allaitement maternel, entre autres.