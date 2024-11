Algérie: Baddari inaugure 'l'Espace de l'étudiant innovant' de l'université de Souk Ahras

SOUK AHRAS — L'université Mohamed-Cherif Messaâdia de Souk Ahras s'est enrichie d'un "espace de l'étudiant innovant et de l'entrepreneuriat", inauguré jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Cet espace, visité par le ministre durant sa visite de travail à l'université de Souk Ahras, comprend un centre de développement de l'entrepreneuriat, un incubateur d'entreprises, un bureau de liaison entre l'université et les entreprises, et une maison de l'intelligence artificielle.

Baddari, qui y a écouté un exposé sur les différents projets de start-up présentés par les étudiants qui ont obtenu des brevets d'invention et le label start-up, a encouragé les étudiants à "intégrer le monde de l'entrepreneuriat pour contribuer au développement de l'économie nationale et locale".

Lors de l'inauguration d'une salle pilote pour l'enseignement à distance, le ministre a souligné la nécessité de fournir les moyens et la technologie nécessaires pour soutenir l'enseignement "hybride" combinant l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance, en animant des conférences et des cours magistraux des différentes universités du monde entier pour partager des connaissances, de l'expertise, des expériences et des idées.

Dans l'un des espaces dédiés aux sports universitaires à l'université Mohamed Cherif Messaâdia, le inistre a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "accorde une grande importance aux sports universitaires et n'a de cesse de donner des directives pour les promouvoir et encourager leur pratique, ce qui permet la participation des étudiants aux différentes compétitions sportives universitaires nationales et internationales".

Baddari avait entamé sa visite de travail à l'université de Souk Ahras en inspectant plusieurs installations dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises, et écouté un exposé sur la numérisation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur.