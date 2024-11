Algérie: Ouverture de la nouvelle année judiciaire à l'Ouest du pays

ORAN — Les cérémonies marquant l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2024-2025 ont eu lieu, jeudi dans les Cours de justice des wilayas de l'Ouest du pays, en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires locales.

A Aïn Temouchent, le président de la Cour de justice, Mohamed Sabiate, a salué l'attention particulière accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au secteur de la justice et à son rôle essentiel dans l'édification sociale.

Il a souligné les dispositions de la Constitution de 2020, qui consacrent l'indépendance de la justice, le principe de séparation des pouvoirs et les fondements de l'Etat de droit. De son côté, le Procureur général auprès de la même Cour, Abdelkader Elekradar, a indiqué que l'année judiciaire précédente a été marquée par une intense activité, signalant que 18.464 affaires pénales ont été jugées, 4.598 jugements civils ont été rendus, 6.210 appels en matière pénale et 949 en matière civile ont été traités au niveau de la cour d'appel, durant cette période.

En outre, 31 affaires ont été jugées par le tribunal criminel de première instance et 56 autres par le tr ibunal criminel d'appel, a-t-il ajouté. A Tiaret, le président de la Cour, Tayeb Boubekri, a évoqué les avancées réalisées par la justice algérienne dans le cadre de la Constitution de 2020, affirmant que "le renforcement de l'indépendance de la justice constitue la pierre angulaire de la réforme judiciaire dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune" , signalant que depuis l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement a oeuvré à consolider le système judiciaire et son adaptation avec les dispositions de la Constitution.

M. Boubekri a également exposé les activités de la Cour de justice de Tiaret, qui a enregistré 2.728 affaires civiles, dont 2.129 ont été traitées, ainsi que 13.344 affaires pénales, avec 9.960 affaires jugées.

Sur 155 affaires inscrites au tribunal criminel de première instance, 152 ont été traitées, tandis que 216 affaires sont en cours au tribunal criminel d'appel, dont 170 ont été jugées, a-t-il indiqué.

A Mascara, le président de la Cour, Antar Menaouer, a déclaré que 63.765 affaires ont été traitées entre mi-septembre 2023 et le 21 novembre 2024, couvrant les juridictions civile et pénale, les chambres d'accusation, ainsi que les tribunaux criminels de première instance et d'appel. Il a également mentionné un programme de formation spécifique pour les juges, en collaboration avec l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara.

Le Procureur général du même tribunal, Mohamed El Amine Bechlaghem, a souligné que la modernisation et la numérisation du secteur de la Justice a fortement contribué à l'amélioration des services aux justiciables.

A Nâama, le Procureur général, Sidhoum Omar, a rapporté que, durant l'année judiciaire écoulée, les trois tribunaux et la Cour ont rendu des jugements relatifs à 2.583 affaires civiles et 14.156 affaires pénales, dont 285 criminelles jugées, précisant que la majorité des affaires criminelles étaient liées au trafic de drogue, mettant en avant les efforts des services de sécurité et leur coordination pour lutter efficacement contre le trafic de kif et de psychotropes.

Enfin, à Tissemsilt, le procureur général adjoint, Alioua Abderrahmane, a révélé la saisie de 222,8 kg de drogues et de 25.723 comprimés psychotropes, depuis le début de l'année 2024 à ce jour, ainsi que l'enregistrement de 6.671 affaires criminelles.

Il a, d'autre part, indiqué que 537 détenus poursuivent leurs études en prison, 80 participent à des cours d'alphabétisation et 807 suivent une formation professionnelle. Les cours de justice d'Oran, Tlemcen, El Bayadh et Mostaganem ont également célébré l'ouverture de la nouvelle année judiciaire.