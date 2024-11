Algérie: Mines - Les recherches exploratoires ont donné de bons résultats dans plusieurs wilayas

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a fait savoir, jeudi, que le programme de recherches minières a donné, jusqu'à présent, "de bons résultats" dans plusieurs wilayas, en vue de la création de pôles industriels dans ces régions.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, et présidée par Monder Bouden, vice-président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, M. Arkab a précisé que "plusieurs recherches sont en cours dans le cadre du programme national d'exploration minière couvrant 23 wilayas", annonçant la finalisation "de nombreuses études aux résultats positifs".

Ces recherches ont également permis de découvrir des substances minérales imprévisibles, a-t-il ajouté, soulignant que les différentes opérations achevées et celles en cours, permettront de mettre à jour la carte minière et d'établir des pôles intégrant diverses industries de transformation associées.

Répondant à une question de la députée du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Farida Ghamra, sur le programme de recherche minière à Sétif, M. Arkab a précisé qu'il prévoit plusieurs opérations dans cette wilaya et les wilayas voisines, notamment l'exploration polymétallique dans les zones de Hadra et Kaf Al-Afsa (Sétif), ainsi que la prospection du plomb, du zinc et du cuivre dans les régions d'Azouar et Beni Segoual (wilayas de Sétif et de Jijel) et la recherche de plomb et de zinc dans les secteurs de Boutaleb et les montagnes de Hodna (wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj et Batna).

Le secteur s'emploie à parachever les procédures d'autorisation au profit de l'Entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (ENOF), pour la réalisation d'une unité de production du concentré de zinc destiné à l'industrie métallurgique à Hammam Guergour (Bougaa-Sétif).

Ce projet vient s'ajouter à la Mine de fer de Djbel Anini, actuellement exploitée par la société "SOMIFER", selon le ministre, évoquant la possibilité de l'extension de la mine à travers des opérations d'exploration dans les zones avoisinantes.

Globalement, la situation des gisements miniers à Sétif fait état de l'existence de 97 permis d'exploitation de carrières et de mines, ainsi que de cinq permis d'exploration, ajoute le ministre.

En réponse à une question du député Djouada Ahmed Lakhdar du MSP, M. Arkab a affirmé que l'ENOF tend à exploiter le gisement de Boukhdema sis à Hammam Guergour (Bougaa- Sétif), dont les travaux d'exploration ont été achevés en février 2023, avec l'obtention de résultats encourageants quant à l'existence de réserves géologiques considérables du minerai de zinc".

Et d'ajouter que l'ENOF a réalisé une étude de faisabilité technique et économique, pour déterminer les meilleures méthodes pour le traitement du minerai de zinc et constituer le dossier légal pour l'obtention du permis d'exploitation minière, "ce dernier étant en cours d'élaboration", a-t-il précisé.

Répondant à une autre question du député du Mouvement El-Bina, Youcef Bouguefda, sur les coûts des factures d'électricité et de gaz dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud, M. Arkab a indiqué que le prix moyen du kilowattheure (1 kWh) en Algérie est l'un des plus bas au monde, soulignant que ces prix n'ont pas été révisés depuis 2016, et ce afin de fournir l'énergie à tous les citoyens à des prix accessibles, et de préserver leur pouvoir d'achat.