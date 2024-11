Algérie: Le CSJ participe à la 3e session du Forum sino-arabe des jeunes politiciens

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) prend part, du 27 novembre au 5 décembre en Chine, aux travaux de la troisième session du "Forum sino-arabe des jeunes politiciens", a indiqué, jeudi un communiqué du CSJ.

Ce Forum qui se tient dans la ville de Zhuhai, est organisé par le Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois.

Le CSJ y est représenté par Mme Manel Ghaoui, membre de la commission citoyenneté, bénévolat, mouvement associatif et participation des jeunes à la vie publique ainsi que par M. Tazir Sofiane, membre de la commission éducation, formation, enseignement supérieur, recherche scientifique et renforcement des capacités des jeunes.

Intervenant lors d'une séance intitulée: "Initiative pour une civilisation universelle et échanges humains et culturels entre la Chine et les pays arabes", Mme Ghaoui a affirmé que "les relations entre la Chine et les pays arabes ne date pas d'aujourd'hui mais remontent à un passé glorieux marqué par une coexistence civilisationnelle exceptionnelle".

Elle a plaidé, à cette occasion, pour "le renforcement du dialogue entre les peuples, le développement des programmes technologiques communs destinés aux jeunes, ainsi que la mise en valeur des valeurs humaines communes entre les civilisations à travers les médias internationaux, soulignant leur rôle pour un monde plus pacifique et tolérant".

Mme Ghaoui a évoqué "la position de l'Algérie vis-à-vis des questions internationales, réaffirmant son soutien immuable aux causes justes notamment le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec pour capitale Al Qods ainsi que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Lors d'une séance intitulée: "Situation au Proche-Orient et rôle de la Chine", M. Tazir a évoqué "les efforts de l'Algérie en faveur de la jeunesse depuis l'arrivée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la tête de l'Etat", pour faire connaître le CSJ en tant que modèle algérien pour l'autonomisation des jeunes dans tous les domaines".

Il s'est félicité dans le même contexte, "de la qualité exceptionnelle des relations entre l'Algérie et la Chine", mettant en avant "la position positive de la République populaire de Chine envers la cause palestinienne".

Il a également rappelé "la position immuable de l'Algérie en faveur des justes causes dans les foras internationaux, notamment les causes palestinienne et sahraouie, et ce, dans le cadre de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité", estimant que "la clé d'une paix durable au Proche-Orient réside dans l'établissement d'un Etat palestinien avec Al-Qods pour capitale".

Au terme de son intervention, M. Tazir a insisté sur "l'impératif d'activer la diplomatie jeunesse en créant des plateformes pour les jeunes diplomates afin d'échanger les idées, de relever les défis communs et d'apporter des solutions notamment en matière des questions communes entre les peuples".

Les deux représentants du CSJ ont rencontré, lors de la séance d'ouverture, le ministre chargé du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste, M. Liu Jianchao, selon le communiqué.

Le Forum prévoit également des visites à certains pôles économiques chinois, ainsi que des rencontres bilatérales entre les membres du CSJ et les jeunes leaders des différents pays participants.