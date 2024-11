Algérie: Assurances risques commerciaux-Pays de l'OCI - L'Assemblée générale annuelle de l'Union Aman se tiendra dimanche à Alger

ALGER — La 14ème assemblée générale annuelle de l'Union des assureurs et réassureurs de risques commerciaux et non commerciaux des pays de l'Organisation de la coopération islamique (Aman) se tiendra du 1er au 3 décembre prochain à Alger, et examinera notamment les stratégies visant à stimuler l'assurance-crédit et les échanges commerciaux, afin de favoriser l'intégration économique régionale, indique l'union dans un communiqué.

Cette assemblée, qui sera accueillie par la Société algérienne d'assurance et de garantie à l'exportation (Cagex) "servira également de plateforme d'échange de connaissances, de développement de partenariats et d'exploration de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion des risques et les services d'assurance dans la région", note la même source ajoutant qu'il s'agira pour les participants de délibérer particulièrement sur les moyens de promouvoir la coopération régionale pour la durabilité mondiale, sur le rôle de l'assurance-crédit dans la promotion des échanges commerciaux et la réalisation des ODD, et sur l'importance de l'information sur le crédit dans l'atténuation des risques et l'optimisation des recouvrements de crédits commerciaux.

"Le rassemblement offre également aux participants l'occasion d'échanger avec des leaders du secteur, d'obtenir des informations sur les tendances actuelles du marché et les perspectives d'avenir, en plus d'explorer des solutions innovantes aux défis auxquels le secteur est confronté", selon le communiqué.

"Nous sommes ravis d'accueillir la 14ème assemblée générale annuelle en Algérie. Cet événement offre à nos membres une occasion unique de se réunir, de partager des idées et de collaborer sur des stratégies qui amélioreront l'assurance-crédit et favoriseront les échanges commerciaux entre l'Afrique, les pays arabes et islamiques, assurant ainsi une croissance durable et une résilience accrue dans la région.

Alors que nous naviguons dans un paysage mondial de plus en plus complexe, le rôle de l'Union Aman dans la promotion de la coopération et de l'innovation est plus crucial que jamais", a notamment indiqué Khalid Khalafalla, Secrétaire général de l'Union Aman, cité dans le communiqué .

Forum professionnel réunissant les assureurs et réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux des pays membres de l'OCI ainsi que la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN), l'Union Aman a été créée en 2009 à la suite d'un accord bilatéral entre la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN) et la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE) afin d'unir leurs efforts en vue d'établir une union des assureurs et réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux dans leurs pays membres, rappelle-t-on de même source.