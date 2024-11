Afrique: L'Algérie attachée au renforcement du partenariat et de l'intégration du continent

ALGER — Le président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil, a réaffirmé l'attachement de l'Algérie novembriste nouvelle au renforcement de l'intégration et du partenariat en Afrique pour relever les défis majeurs auxquels le continent est confronté, conformément aux principes constants défendus par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans les fora internationaux.

Dans une contribution publiée par le magazine du Forum de la jeunesse africaine, édité par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Goudjil a affirmé que "l'Algérie novembriste nouvelle s'engage, avec la même sincérité et le même esprit africain aspirant à l'unité et à la solidarité entre pays et peuples du continent, à renforcer l'intégration et le partenariat en Afrique pour relever les défis majeurs auxquels la région est confrontée".

Les efforts de l'Algérie s'inscrivent dans le cadre du "principe sage" défendu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans tous les fora diplomatiques régionaux et internationaux, à savoir "des solutions africaines aux problèmes africains", ajoute M. Goudjil.

"Ce principe ne saurait être possible qu'en autonomisant la jeunesse africaine, en unissant leurs efforts, en valorisant leurs énergies et compétences pour assurer le développement et l'indépendance de l'Afrique, tout en poursuivant le combat de leurs aïeux pour la décolonisation et la libération de la dernière colonie africaine sous domination", a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Goudjil a salué la tenue en Algérie de la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine du 1er au 4 novembre à Oran, parallèlement aux célébrations du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de novembre.

"Cela constitue une illustration éloquente de la dualité Révolution algérienne-Afrique dans la conscience de la jeunesse africaine et témoigne du grand intérêt accordé par l'Algérie nouvelle à cette catégorie, tant en Algérie qu'en Afrique, dans le cadre de son engagement à unir leurs rangs, à renforcer leur détermination et à orienter leurs énergies créatives et compétences, notamment numériques vers des objectifs ambitieux", a-t-il dit.

"La rencontre des jeunes africains en Algérie, bastion des révolutionnaires, à l'occasion de la fête de la Révolution, affirme le retour de l'Algérie à ses racines africaines et renforce la confiance en un avenir meilleur pour l'Afrique, forgé par ses enfants à travers l'unité, l'intégration, l'autonomisation et la maitrise des outils modernes", a-t-il souligné, considérant que l'organisation de ce forum a constitué "un événement continental d'une portée significative".

Dans ce contexte, il a souligné que "la nation africaine a fait écho à la Révolution de libération, embrassé ses principes et entouré la proclamation du déclenchement de la Révolution armée contre le colonialisme français d'un immense respect et d'une grande solennité. Les mouvements de libération en Afrique et dans de nombreux pays à travers le monde se sont inspirés de ses stratégies et de ses orientations".

La révolution de libération bénie "n'était pas seulement d'une dimension nationale renforcée par l'unité entre toutes les catégories du peuple algérien, mais également d'une dimension africaine consacrée par l'unité des pays et peuples africains autour de la légitimité de la lutte armée pour le recouvrement des droits et leur soutien absolu à la révolte des Algériennes et des Algériens pour l'indépendance".