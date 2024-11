Afrique: L'Afrique atlantique - Gouvernance et intégration économique, les clés de la prospérité selon les leaders du MEDays 2024

Dans un contexte où la transformation économique et sociale reste un défi majeur, les intervenants ont partagé leurs perspectives lors de la table ronde intitulée « L’Afrique atlantique et au-delà : un nouvel horizon pour l’intégration économique, la croissance et le co-développement". Cette table ronde a rassemblé plusieurs figures politiques influentes pour l’avenir de l’Afrique.

Une gouvernance forte pour un développement durable

Les intervenants se sont accordés sur le fait que la bonne gouvernance est essentielle pour la stabilité et le développement économique de l'Afrique. M. Laurent Lamothe, ancien Premier ministre d’Haïti, a souligné que la gouvernance ne se limite pas aux politiques publiques, mais inclut également la sensibilisation des populations. Selon lui, une bonne gestion des ressources humaines et la possibilité pour les jeunes formés à l’étranger de revenir dans leur pays d’origine sont des leviers cruciaux pour réduire les inégalités et stimuler l’économie locale.

Dans une même veine, M. François Lounceny Fall, ancien Premier ministre de la Guinée, a insisté sur l’importance d’un leadership fort et visionnaire pour retenir les jeunes talents sur le continent. Il a affirmé que pour permettre à l’Afrique de prospérer, il est indispensable d’offrir aux jeunes un cadre de vie propice à leur épanouissement et à leur contribution à la croissance économique de leur pays.

Augusto Artur Antonio Da Silva, ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau, a également ajouté que la formation et l'éducation des jeunes sont des éléments cruciaux dans cette dynamique de développement, tout en appelant à des politiques de co-développement pour limiter les migrations.

Le Maroc : Un modèle de transformation et d'intégration régionale

Le Maroc, en particulier, a été salué par plusieurs intervenants pour son rôle de modèle en matière de transformation économique. M. Luís Filipe Lopes Tavares, ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, a affirmé que le Maroc est devenu "la locomotive" de l'Afrique grâce à ses investissements dans les infrastructures et sa gestion des ressources humaines. Selon lui, le Maroc incarne un modèle à suivre pour les autres pays africains dans la quête d’une intégration économique plus forte.

Le 23 novembre 2024, lors de son discours à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’engagement du Maroc à soutenir la coopération avec les pays du Sahel, en particulier par l’initiative de renforcer les liens économiques entre les régions sahéliennes et l’océan Atlantique.

La Quotidienne, dans son rapport, précise que cette initiative vise à créer une dynamique économique inclusive, permettant aux pays du Sahel de mieux se connecter aux marchés mondiaux, tout en soutenant le développement local pour le bénéfice des populations. Pour M. Tavares, « le leadership du Maroc est une source d'inspiration pour toute l'Afrique, car il repose sur des principes solides de gouvernance démocratique et inclusive ».

Ainsi, au fil des interventions, il est devenu évident que pour que l’Afrique atteigne son potentiel, il est impératif de renforcer la coopération régionale, de promouvoir des politiques de développement durable et de créer des partenariats stratégiques entre les secteurs publics et privés.

Le Maroc, avec sa vision royale et ses initiatives concrètes, s'affirme comme un acteur clé dans cette dynamique continentale.